Po šovu sta se spet našla: Tara in Vukašin skupaj spremljata otočane

Tara in Vukašin sta svojo ljubezensko pot začela v Otoku ljubezni Adria. V vili na Tenerifu sta po prvem izboru pristala skupaj in se počasi začela spoznavati. Najprej sta potrebovala veliko časa, da sta drug drugemu začela zaupati, ko sta se končno odprla in začela razvijati občutke, pa je mednju prišel novinec Luka. Za svojo partnerico je izbral Taro in Vukašin je moral domov, kar je 23-letnico prizadelo bolj, kot je pričakovala. Le nekaj dni kasneje je tudi ona izgubila svoj par in zapustila vilo.

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A njuna povezanost se je očitno ohranila tudi zunaj šova, saj sta se kmalu spet našla. 24-letnik je na TikToku namreč delil posnetek, na katerem s Taro v objemu gledata ljubezenski šov, v katerem sta se spoznala. Kot je zapisal, se vsak večer ob 20. uri usedeta pred televizijo in iz prve roke komentirata dogajanje v vili ter svoje nekdanje sotekmovalce, s katerimi so postali prijatelji. Oboževalci na družbenih omrežjih so po objavi posnetka z navdušenjem pozdravili dejstvo, da sta se našla tudi brez kamer.