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Otok ljubezni Adria

Po šovu sta se spet našla: Tara in Vukašin skupaj spremljata otočane

Ljubljana, 02. 10. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
tara in vukašin

Že na prvem izboru parov sta Tara in Vukašin postala par. A njun odnos se je v Otoku ljubezni Adria začel razvijati počasi. In ravno, ko sta se oba sprostila, si začela zaupati in čutiti nekaj drug do drugega, je prišel novinec Luka in razdrl njun par. Vukašin je tako moral domov, Tara pa je po njegovem odhodu ugotovila, da ji je pomenil več, kot je sprva mislila.

Tara in Vukašin sta svojo ljubezensko pot začela v Otoku ljubezni Adria. V vili na Tenerifu sta po prvem izboru pristala skupaj in se počasi začela spoznavati. Najprej sta potrebovala veliko časa, da sta drug drugemu začela zaupati, ko sta se končno odprla in začela razvijati občutke, pa je mednju prišel novinec Luka. Za svojo partnerico je izbral Taro in Vukašin je moral domov, kar je 23-letnico prizadelo bolj, kot je pričakovala. Le nekaj dni kasneje je tudi ona izgubila svoj par in zapustila vilo.

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A njuna povezanost se je očitno ohranila tudi zunaj šova, saj sta se kmalu spet našla. 24-letnik je na TikToku namreč delil posnetek, na katerem s Taro v objemu gledata ljubezenski šov, v katerem sta se spoznala. Kot je zapisal, se vsak večer ob 20. uri usedeta pred televizijo in iz prve roke komentirata dogajanje v vili ter svoje nekdanje sotekmovalce, s katerimi so postali prijatelji. Oboževalci na družbenih omrežjih so po objavi posnetka z navdušenjem pozdravili dejstvo, da sta se našla tudi brez kamer.

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KOMENTARJI3

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Heprk
02. 10. 2026 10.29
Ali ina kdo vzmeti za golf 4 poceni?
Odgovori
0 0
kala 09
02. 10. 2026 10.21
Pa kdo to gleda,pa bolje gledati lonček kuhaj.
Odgovori
+1
1 0
osservatore
02. 10. 2026 10.18
Zeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Odgovori
0 0
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