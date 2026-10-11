Pogledi ne lažejo: sta Slovenca res zgolj prijatelja?

Ko je Slovenec Gašper prvi dan ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria stopil v vilo na Tenerifu, je hitro vzpostavil povezavo s Srbkinjo Mili . Ta je bila podobnih občutkov. Njun odnos sta bolj ali manj mirno gradila vse do trenutka, ko je v vilo kot bombshell vstopila Slovenka Anja . Kmalu je namreč postalo jasno, da imata Gašper in Anja skupnega več kot le isti priimek.

V sveži epizodi Otoka ljubezni Adria, ki na VOYO prihaja ob 20. uri, bo Gašper znova na preizkušnji. Ali naj ostane zvest Mili, s katero sta sicer v zadnjem času imela nekaj vzponov in padcev, ali naj priložnost da Anji? Ne zamudite novih epizod ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.