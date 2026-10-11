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Otok ljubezni Adria

Pogledi ne lažejo: sta Slovenca res zgolj prijatelja?

Ljubljana, 11. 10. 2026 18.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Ob 20. uri na VOYO prihaja nova epizoda ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Lara in Toni, ki se je po hitrem izpadu vrnil v vilo na Tenerifu, se bosta odpravila na zmenek. Otočani bodo medtem brez dlake na jeziku govorili o tem, ali mlademu povratniku zaupajo. Pestro bo tudi med Slovencema Gašperjem in Anjo – je med njima res zgolj prijateljstvo?

Ko je Slovenec Gašper prvi dan ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria stopil v vilo na Tenerifu, je hitro vzpostavil povezavo s Srbkinjo Mili. Ta je bila podobnih občutkov. Njun odnos sta bolj ali manj mirno gradila vse do trenutka, ko je v vilo kot bombshell vstopila Slovenka Anja. Kmalu je namreč postalo jasno, da imata Gašper in Anja skupnega več kot le isti priimek.

Otok ljubezni Adria - Anja in Gašper
Otok ljubezni Adria - Anja in Gašper
FOTO: VOYO

V sveži epizodi Otoka ljubezni Adria, ki na VOYO prihaja ob 20. uri, bo Gašper znova na preizkušnji. Ali naj ostane zvest Mili, s katero sta sicer v zadnjem času imela nekaj vzponov in padcev, ali naj priložnost da Anji? Ne zamudite novih epizod ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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