Poglejte, kaj vse so v vili 'ušpičili' Slovenci

Si želite še več vsebine o Otoku ljubezni Adria ? Pokukajte v telefone otočanov in otočank – fantje in dekleta so v objektive ujeli trenutke, ki jih v šovu na VOYO niste videli! Kljub več kot 50 kameram, ki na Tenerifu neprestano spremljajo odnose med otočani, kakšna malenkost gledalcem ostane skrita. Prav zato so v vili telefoni, s katerimi tekmovalci lahko ovekovečijo trenutke. Kaj so v objektiv ujeli tokrat?

Slovenka Anja se je fotografirala v kopalkah, medtem ko je druga Slovenka Alja na večerni zabavi pozirala skupaj z Laro. Otočani so nekaj utrinkov posneli med sproščanjem ob bazenu, v galeriji pa ne manjkajo niti fotografije z večernih zabav. Dobili smo tudi 'slovenski selfie' Anje, Alje in Gašperja!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.