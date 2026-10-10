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Otok ljubezni Adria

Poglejte, kaj vse so v vili 'ušpičili' Slovenci

Ljubljana, 10. 10. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Fotografije otočanov

Nov teden v vili, nove fotografije, ki so jih otočani ujeli v svoje mobilne telefone. Kaj se v fotogalerijah tekmovalcev skriva ta teden? Kako dneve na Tenerifu preživljajo naši trije Slovenci? In ali so objektivi telefonov ujeli kaj, kar je kameram ušlo?

Si želite še več vsebine o Otoku ljubezni Adria? Pokukajte v telefone otočanov in otočank – fantje in dekleta so v objektive ujeli trenutke, ki jih v šovu na VOYO niste videli! Kljub več kot 50 kameram, ki na Tenerifu neprestano spremljajo odnose med otočani, kakšna malenkost gledalcem ostane skrita. Prav zato so v vili telefoni, s katerimi tekmovalci lahko ovekovečijo trenutke. Kaj so v objektiv ujeli tokrat?

Slovenka Anja se je fotografirala v kopalkah, medtem ko je druga Slovenka Alja na večerni zabavi pozirala skupaj z Laro. Otočani so nekaj utrinkov posneli med sproščanjem ob bazenu, v galeriji pa ne manjkajo niti fotografije z večernih zabav. Dobili smo tudi 'slovenski selfie' Anje, Alje in Gašperja!

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Preobrat: v vilo se je vrnil eden od otočanov

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