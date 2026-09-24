Pogovor o očetih Slovenko spravil v jok: Nihče mi ni rekel, da sem čudovita

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Dekleta so se med sproščanjem v bazenu dotaknila teme očetovstva. Lara je priznala, da bo zase težko našla moškega, ki bo z njo ravnal bolje kot njen oče. "Imam zgled in visoka merila," se je strinjala Marija Tereza , Lara pa ji je odvrnila, da je hvaležna, da so jo tako vzgojili.

"Oče mi je vedno govoril, da bi šel tudi na drug konec sveta, če bi tako rešil moje težave," je še povedala mlada Lara. Te besede so Slovenko Aljo pognale v jok. "To je zame zelo težka tema. Rekla sem, da rada govorim o vsem, ker sem odprta za vse. Ampak to je res lepo slišati, ker tega nisem doživela."

Alja je razkrila, da med odraščanjem ni imela moške figure, po kateri bi se lahko zgledovala. "Zato bi rada našla moškega, ki bo v zgled moji hčerki," je v solzah dejala, medtem ko so jo druga dekleta tolažila, da si zasluži nekoga, ki bo z njo ravnal kot s kraljico. "V življenju nikoli nisem imela moškega, ki bi mi povedal, da sem lepa in čudovita in pametna. To človek potrebuje. Vedno sem bila vse, samo v redu ne."

Slovenka je priznala, da je zaradi tega v preteklosti pristajala na zveze, v katerih ni bila spoštovana. "Naučila sem se, kaj moram zares imeti v življenju."

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