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Otok ljubezni Adria

Pokukajte na telefone otočanov in preverite, kaj počnejo v vili

Ljubljana, 19. 09. 2026 09.31 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
Fotografije s telefonov otočanov

Na Otoku ljubezni Adria so kamere resda ves čas prižgane, a prav vseh trenutkov v oddajah, ki jih vidimo na VOYO, ne moremo videti. Otočani imajo v vili tudi prav posebne telefone, na katere dobivajo sporočila o izzivih, omogočajo pa jim tudi fotografiranje. Pokukali smo na njihove telefone in preverili, kaj smo zamudili v oddajah.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Vila na Tenerifu, v kateri trenutno živijo otočani, ki iščejo ljubezen, je polna kamer, ki dogajanje snemajo noč in dan. A vseh trenutkov, ki se zgodijo v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria, gledalci vseeno ne moremo videti, pa četudi še tako zvesto spremljamo VOYO. Zato imajo na otoku vsi tekmovalci svoje telefone.

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To niso telefoni, s katerimi bi imeli dostop do zunanjega sveta. Na njih dobivajo sporočila o izzivih, omogočajo pa jim tudi fotografiranje. In seveda to s pridom izkoriščajo. 

Kaj skrivajo njihovi telefoni, kar kamere niso ujele in kdo se najraje fotografira, pa si oglejte v zgornji galeriji in presodite sami.

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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
19. 09. 2026 10.02
Otroci vam ne znajo brati, pisati ... Vi jim pa servirate te karakterne ničle in vsebine, ki dodatno poneumljajo že tako povsem disfunkcionalno mladino. Kasneje boste pisali prispevke o tem, kako je težava nepismena mladina. VI, mediji ... med drugim, jih delate nepismene.
Odgovori
0 0
Amor Fati
19. 09. 2026 09.42
Kolikšna je kaj gledanost te oddaje? Resnično rad bi videl, če je še vedno kaj upanja za človeštvo.
Odgovori
+1
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