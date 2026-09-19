Pokukajte na telefone otočanov in preverite, kaj počnejo v vili

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Vila na Tenerifu, v kateri trenutno živijo otočani, ki iščejo ljubezen, je polna kamer, ki dogajanje snemajo noč in dan. A vseh trenutkov, ki se zgodijo v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria, gledalci vseeno ne moremo videti, pa četudi še tako zvesto spremljamo VOYO. Zato imajo na otoku vsi tekmovalci svoje telefone.

To niso telefoni, s katerimi bi imeli dostop do zunanjega sveta. Na njih dobivajo sporočila o izzivih, omogočajo pa jim tudi fotografiranje. In seveda to s pridom izkoriščajo.

Kaj skrivajo njihovi telefoni, kar kamere niso ujele in kdo se najraje fotografira, pa si oglejte v zgornji galeriji in presodite sami.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.