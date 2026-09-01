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Otok ljubezni Adria

Pokukajte v vilo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria

Tenerife, 01. 09. 2026 08.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Ljubezenski šov Otok ljubezni Adria bo snemalo več kot 50 kamer, otočane pa čakajo bazen, telovadnica in romantika na vsakem koraku. Na Tenerifu potekajo še zadnje priprave pred vstopom tekmovalcev v največji svetovno priznani zmenkarski šov. Luksuzna vila, ki se nahaja na jugu eksotičnega otočja v bližini mesta Alcala, ponuja številne atraktivne vsebine za otočane, ki se bodo vanjo kmalu vselili.

Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria. 

Zunanja telovadnica, bazen, prostor za izzive ter igre in romantična hiška kot prostor za sprostitev ter številni romantični kotički, kjer se bodo otočani lahko bolje spoznali in razvijali svoje romantične odnose – to je vila Otoka ljubezni Adria, ki na Tenerifu čaka na otočane.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

Poleg čudovitega zunanjega prostora jih čaka tudi dih jemajoča notranjost. Na voljo imajo dnevno sobo, veliko spalnico, sobo za intervjuje, ljubezensko gnezdo, garderobo za fante in sobo za ličenje za dekleta. Vila se na prihod otočanov pripravlja že več tednov, v vsakem trenutku pa jih bo v vili budno spremljalo več kot 50 kamer. Pri tem velikem regionalnem projektu bo sodelovalo približno sto članov produkcijske ekipe. Produkcija Otoka ljubezni Adria za najbolj romantičen prostor v hiši šteje ljubezensko gnezdo, izstopa pa tudi celotno dvorišče, ki izžareva romantično vzdušje.

Otočani bodo med bivanjem v vili deležni različnih izzivov in romantičnih zmenkov, vse z namenom iskanja ljubezni. Par, ki bo svojo ljubezen ohranil skozi vse izzive, bo osvojil 50 tisoč evrov. Otočane bo skozi avanturo življenja poleg eksotične vile in čudovitega Tenerifa spremljala tudi znana regionalna igralka Dragana Mićalović.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

"Ko sem prejela ponudbo za projekt takšnega obsega in formata, sem bila zelo presenečena. Ko sem ugotovila, za kaj gre, sem pomislila, kako drugače je to od vsega, kar sem počela doslej, in prav to me je pritegnilo. Rada imam izzive, zaradi katerih odkrijem kakšno novo plat sebe. Otok ljubezni je svetovno znan format, še posebej zanimiva pa se mi zdi priložnost, da mu damo svoj regionalni pečat. Zato je moj 'da' prišel povsem naravno," je Dragana povedala po razkritju, da bo prav ona voditeljica oddaje.

Kandidatom, pravi, ne bi dajala kakšnih velikih nasvetov, bi jim pa rekla, naj bodo iskreni tako do osebe nasproti sebe kot tudi do sebe. "Naj ne izbirajo nečesa, kar je videti dobro navzven, če znotraj ne obstaja ta občutek. Naj se prepustijo, uživajo v vsakem trenutku in vsakem dnevu ter naj se ne bojijo pokazati čustev. Na koncu se morda ne bodo vsi s Tenerifa vrnili zaljubljeni, vendar sem prepričana, da se bodo vsi vrnili z boljšim razumevanjem sebe. In morda je tudi to ena najlepših oblik ljubezni."

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Z odgovorom presenetila: kaj bo Dragana spakirala v svoje kovčke?

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