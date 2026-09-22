Poljubi in gimnastika: pokukajte v telefone otočanov

Kljub več kot 50 kameram, ki na Tenerifu neprestano spremljajo odnose med otočani, kakšna malenkost gledalcem ostane skrita. Prav zato so v vili telefoni, s katerimi tekmovalci lahko ovekovečijo trenutke v šovu Otok ljubezni Adria. Kaj so v objektiv ujeli tokrat?
Mili in Gašper sta se fotografirala med poljubljanjem, Drina je pokazala svoje gimnastične sposobnosti in s Tarino oporo naredila stojo, Alja in Marija Tereza pa sta z rokama ustvarili simbol srca. Otočani so naredili tudi skupni 'selfie' z Vukašinom, preden je ta zapustil vilo.
Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.