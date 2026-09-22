Poljubi in gimnastika: pokukajte v telefone otočanov

Kljub več kot 50 kameram, ki na Tenerifu neprestano spremljajo odnose med otočani, kakšna malenkost gledalcem ostane skrita. Prav zato so v vili telefoni, s katerimi tekmovalci lahko ovekovečijo trenutke v šovu Otok ljubezni Adria . Kaj so v objektiv ujeli tokrat?

Mili in Gašper sta se fotografirala med poljubljanjem, Drina je pokazala svoje gimnastične sposobnosti in s Tarino oporo naredila stojo, Alja in Marija Tereza pa sta z rokama ustvarili simbol srca. Otočani so naredili tudi skupni 'selfie' z Vukašinom, preden je ta zapustil vilo.

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