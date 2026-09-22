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Otok ljubezni Adria

Poljubi in gimnastika: pokukajte v telefone otočanov

Ljubljana, 22. 09. 2026 16.45 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Si želite še več vsebine o Otoku ljubezni Adria? Pokukajte v telefone otočanov in otočank – fantje in dekleta so v objektive ujeli trenutke, ki jih v šovu na VOYO niste videli!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Kljub več kot 50 kameram, ki na Tenerifu neprestano spremljajo odnose med otočani, kakšna malenkost gledalcem ostane skrita. Prav zato so v vili telefoni, s katerimi tekmovalci lahko ovekovečijo trenutke v šovu Otok ljubezni Adria. Kaj so v objektiv ujeli tokrat?

Mili in Gašper sta se fotografirala med poljubljanjem, Drina je pokazala svoje gimnastične sposobnosti in s Tarino oporo naredila stojo, Alja in Marija Tereza pa sta z rokama ustvarili simbol srca. Otočani so naredili tudi skupni 'selfie' z Vukašinom, preden je ta zapustil vilo.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
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