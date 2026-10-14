Poplava solz Slovenca in Srbkinje

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Gašper je na antični zabavi zbral pogum in se soočil z Mili ter ji zaupal, da dvomi v obstoj njune zveze. Jasno je poudaril, da za to nista krivi Anja , ki je že večkrat namignila, da ji je Gašper všeč, ali pa Anamarija , Gašperjeva bivša simpatija, ki je kot najnovejši bombshell vstopila v vilo. "Težko mi je. Ne vem, kako naj ti to povem," je besede iskal Gašper, preden je Mili dejal: "Želim, da končava."

Mili je novice sprejela mirno, kar je Slovenca presenetilo. "Prelepa sem, da bi jokala," je dejala preostalim dekletom, ki so bila šokirana, da je Gašper predlagal razhod. Naslednji dan pa je bila zgodba drugačna. Ne le Mili, v solzah je bil tudi Gašper. Ko sta se usedla na štiri oči, da bi se pogovorila o občutkih po razhodu, čustev nista mogla skrivati.

"Nenavadno mi je. Vse mi je zelo nenavadno," je bila iskrena Mili. "Ker si bil v prvi vrsti moj prijatelj. Ne želim si, da bi bila sedaj neznanca, da bi se te morala izogibati," je pojasnila in se mu zahvalila, ker je zbral pogum in končal njuno razmerje, ki je bilo na trenutke toksično. Te besede so Gašperja zlomile. "Umiri se," je skušal sam sebe potolažiti, medtem ko je solze skrival pod športno kapo. "To je bila najtežja situacija zame v vili," je priznal kasneje.