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Otok ljubezni Adria

Poplava solz Slovenca in Srbkinje

Ljubljana, 14. 10. 2026 21.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili

V vili je nastopil čas za dan, ko po sobah ni odmeval smeh, temveč solze in žalost. V središču pozornosti sta se znašla Mili in Gašper, ki sta bila par vse od začetka ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Zakaj sta bila Slovenec in Srbkinja zavita v žalost?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Gašper je na antični zabavi zbral pogum in se soočil z Mili ter ji zaupal, da dvomi v obstoj njune zveze. Jasno je poudaril, da za to nista krivi Anja, ki je že večkrat namignila, da ji je Gašper všeč, ali pa Anamarija, Gašperjeva bivša simpatija, ki je kot najnovejši bombshell vstopila v vilo. "Težko mi je. Ne vem, kako naj ti to povem," je besede iskal Gašper, preden je Mili dejal: "Želim, da končava."

Skrušena Mili ob razhodu.
Skrušena Mili ob razhodu.
FOTO: VOYO

Mili je novice sprejela mirno, kar je Slovenca presenetilo. "Prelepa sem, da bi jokala," je dejala preostalim dekletom, ki so bila šokirana, da je Gašper predlagal razhod. Naslednji dan pa je bila zgodba drugačna. Ne le Mili, v solzah je bil tudi Gašper. Ko sta se usedla na štiri oči, da bi se pogovorila o občutkih po razhodu, čustev nista mogla skrivati.

"Nenavadno mi je. Vse mi je zelo nenavadno," je bila iskrena Mili. "Ker si bil v prvi vrsti moj prijatelj. Ne želim si, da bi bila sedaj neznanca, da bi se te morala izogibati," je pojasnila in se mu zahvalila, ker je zbral pogum in končal njuno razmerje, ki je bilo na trenutke toksično. Te besede so Gašperja zlomile. "Umiri se," je skušal sam sebe potolažiti, medtem ko je solze skrival pod športno kapo. "To je bila najtežja situacija zame v vili," je priznal kasneje.

Gašper je svoje solze skrival pod športno kapo.
Gašper je svoje solze skrival pod športno kapo.
FOTO: VOYO

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