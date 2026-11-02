Potovanje, zlato in nakupovanje: kako bi otočani porabili denarno nagrado?

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Otočani so se prebudili v novo jutro zadnjega tedna v vili Otoka ljubezni Adria. Misel na to, da bodo samo še nekaj dni skupaj in da bomo zelo kmalu videli zmagovalca, je seveda pripeljala tudi do pogovora o tem, kako bi otočani porabili denarno nagrado, ki jo dobita zmagovalca.

Jutranji pogovor je nanesel na temo denarja. FOTO: VOYO

Pogovor je začela Alja, ko je Luka vprašala, kaj bi naredil, če bi dobil 25.000 evrov. "Verjetno bi kupil posteljo," se je pošalil, nato pa Slovenko vprašal enako. "Ne vem, verjetno bi se delala, da jih nimam," je dejala Alja in dodala: "V življenju bi rada sama ustvarila, kar hočem ustvariti." Mili je nato dodala, da se z leti vrednost denarja zmanjšuje, zato bi ona denar pretvorila v zlato. Kaj pa bi z denarjem naredil Valentin? "Investiral bi v savno," je dejal.

Dekleta so se med urejanjem pogovarjale o denarni nagradi. FOTO: VOYO

Tudi med urejanjem v ličilnici so se dekleta znova dotaknila te teme. "Jaz bi jih prihranila za življenje," je dejala Drina, Anja pa je priznala, da bi najprej odšla na potovanje in potem varčevala. "Jaz bi plačala kredit in odpotovala," je razkrila Leonarda. Nato je Drina še dodala, da bi plačala pijačo veliko ljudem in se odpravila nakupovat brez misli na to, da jo denar obremenjuje. Pogovor o tem so v kuhinji pri zajtrku nadaljevali tudi fantje. Kdo bi investiral v stanovanje, kdo v avto in kdo v potovanje? Preverite na VOYO.