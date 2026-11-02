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Otok ljubezni Adria

Potovanje, zlato in nakupovanje: kako bi otočani porabili denarno nagrado?

Ljubljana, 02. 11. 2026 11.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Kaj bi si kupili, če bi se na vašem računu znašla velika količina denarja? Verjetno ima vsak svoje želje in ideje, prav tako pa je tudi pri naših otočanih. Nekateri bi denar porabili za potovanje, drugi bi ga pretvorili v zlato, tretji bi se odpravili na brezglavo nakupovanje. Kako ga bo v resnici porabil zmagovalec, bomo še videli, želje so namreč različne.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Otočani so se prebudili v novo jutro zadnjega tedna v vili Otoka ljubezni Adria. Misel na to, da bodo samo še nekaj dni skupaj in da bomo zelo kmalu videli zmagovalca, je seveda pripeljala tudi do pogovora o tem, kako bi otočani porabili denarno nagrado, ki jo dobita zmagovalca.

Jutranji pogovor je nanesel na temo denarja.
Jutranji pogovor je nanesel na temo denarja.
FOTO: VOYO

Pogovor je začela Alja, ko je Luka vprašala, kaj bi naredil, če bi dobil 25.000 evrov. "Verjetno bi kupil posteljo," se je pošalil, nato pa Slovenko vprašal enako. "Ne vem, verjetno bi se delala, da jih nimam," je dejala Alja in dodala: "V življenju bi rada sama ustvarila, kar hočem ustvariti." Mili je nato dodala, da se z leti vrednost denarja zmanjšuje, zato bi ona denar pretvorila v zlato. Kaj pa bi z denarjem naredil Valentin? "Investiral bi v savno," je dejal.

Dekleta so se med urejanjem pogovarjale o denarni nagradi.
Dekleta so se med urejanjem pogovarjale o denarni nagradi.
FOTO: VOYO

Tudi med urejanjem v ličilnici so se dekleta znova dotaknila te teme. "Jaz bi jih prihranila za življenje," je dejala Drina, Anja pa je priznala, da bi najprej odšla na potovanje in potem varčevala. "Jaz bi plačala kredit in odpotovala," je razkrila Leonarda. Nato je Drina še dodala, da bi plačala pijačo veliko ljudem in se odpravila nakupovat brez misli na to, da jo denar obremenjuje. Pogovor o tem so v kuhinji pri zajtrku nadaljevali tudi fantje. Kdo bi investiral v stanovanje, kdo v avto in kdo v potovanje? Preverite na VOYO.

Enako temo so imeli fantje v kuhinji.
Enako temo so imeli fantje v kuhinji.
FOTO: VOYO
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Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

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