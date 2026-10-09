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Otok ljubezni Adria

Preobrat: v vilo se je vrnil eden od otočanov

Ljubljana, 09. 10. 2026 21.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

V Otoku ljubezni Adria je gotova zgolj ena stvar. Vedno je treba biti pripravljen na presenečenje. V vilo se je na veliko veselje otočanov vrnil eden od izpadlih tekmovalcev. Njegovega prihoda se je ena oseba na otoku še posebej razveselila. Kdo je prišel nazaj?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Sneguljčico Laro je v vili presenetil princ na belem konju Toni! Spomnimo, simpatični 19-letnik je v vilo pred dnevi vstopil kot eden od treh 'bombshellov', a že isti dan vilo tudi zapustil. Gledalci ste v aplikaciji Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) odločili, da si Toni zasluži še eno priložnost, in ga pripeljali nazaj v vilo. Njegovega prihoda so se razveselili vsi v vili! Mili je bila za Laro tako srečna, da je potočila celo solzo.

Otok ljubezni Adria - poljub Lare in Tonija
Otok ljubezni Adria - poljub Lare in Tonija
FOTO: VOYO

"Zelo sem vesel, da vas ponovno vidim," je bil toplega sprejema vesel Toni, ki je drugo priložnost v vili hitro izkoristil in Laro takoj z zabave odpeljal na samo. "V šoku sem," je priznala Lara. "Tudi jaz sem v šoku, nisem si mislil, da me bo občinstvo pripeljalo nazaj. Hvaležen sem ljudem." Lara je Tonija hitro vprašala, kaj je njegov načrt. "Ti si moj načrt," ji je odvrnil in jo poljubil!

Je Anthony zaradi Tonijeve vrnitve ljubosumen? Kaj Tonijeva vrnitev pomeni za Luko, ki je trenutno v paru prav z Laro? Bo Tonija zamikalo še kakšno drugo dekle poleg Lare? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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