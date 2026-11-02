Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Prihaja izziv, ki bo otočane pokazal v popolnoma drugačni luči

Ljubljana, 02. 11. 2026 17.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Noč v vili Otoka ljubezni Adria je bila vroča. Nekateri so spali, drugi so se stiskali, zjutraj pa so se zbudili v prav poseben izziv. V dnevni sobi so jih čakali gostje, ki jih niso pričakovali. Otočani so bili postavljeni pred nalogo, ki je testirala njihove živce in jih postavila v položaj, v katerem se bodo nekateri zagotovo našli čez nekaj let.

Zadnjo epizodo Otoka ljubezni Adria smo zaključili v vročem vzdušju. A samo za nekatere, saj sta se pod odejo kar strastno stiskala Mili in Luka, medtem ko so drugi spali. Bosta ostalim otočanom priznala, kaj sta počela? Kako bo njun nov korak vplival na razvoj njunega odnosa?

Sta Mili in Luka svoj odnos dvignila na višji nivo?
Sta Mili in Luka svoj odnos dvignila na višji nivo?
FOTO: VOYO

A to ne bo edina tema novega dne, saj bodo otočane že takoj zjutraj v dnevni sobi čakali nepričakovani gostje. Pred njimi bo izziv, ki bo testiral njihovo potrpljenje in iznajdljivost. Kdo se bo najbolje odrezal v novi vlogi? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone.

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Gašper navdušil Anjo: Ta izziv je pokazal, kako dobro se poznava

24ur.com 'V postelji sva počela vse, kar je mogoče'
24ur.com Otočani so se zabavali na temo zabave, ki ste jo izbrali gledalci
24ur.com Kako je videti sanjsko silvestrovanje znanih Slovencev?
24ur.com Kateri otočani imajo skrivno nalogo?
24ur.com Tema enakopravnosti razdelila otočane: V hiši imamo neizobražene fante
24ur.com Za kabino na križarki odšteli 300 evrov na noč, nato pa spali zunaj
24ur.com Čas za soočenje: otočani bodo sedli na vroči stol
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec po šestih letih spet samski
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
cekin
Portal
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
dominvrt
Portal
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
okusno
Portal
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022