Prihaja izziv, ki bo otočane pokazal v popolnoma drugačni luči

Zadnjo epizodo Otoka ljubezni Adria smo zaključili v vročem vzdušju. A samo za nekatere, saj sta se pod odejo kar strastno stiskala Mili in Luka, medtem ko so drugi spali. Bosta ostalim otočanom priznala, kaj sta počela? Kako bo njun nov korak vplival na razvoj njunega odnosa?
A to ne bo edina tema novega dne, saj bodo otočane že takoj zjutraj v dnevni sobi čakali nepričakovani gostje. Pred njimi bo izziv, ki bo testiral njihovo potrpljenje in iznajdljivost. Kdo se bo najbolje odrezal v novi vlogi? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone.
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