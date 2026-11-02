Prihaja izziv, ki bo otočane pokazal v popolnoma drugačni luči

Noč v vili Otoka ljubezni Adria je bila vroča. Nekateri so spali, drugi so se stiskali, zjutraj pa so se zbudili v prav poseben izziv. V dnevni sobi so jih čakali gostje, ki jih niso pričakovali. Otočani so bili postavljeni pred nalogo, ki je testirala njihove živce in jih postavila v položaj, v katerem se bodo nekateri zagotovo našli čez nekaj let.