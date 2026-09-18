Prihaja prva 'hotlist' epizoda sezone!

Za nami je prvi teden v Otoku ljubezni Adria. Na sončnem Tenerifu se tekmovalci med sabo spoznavajo, padlo je že veliko poljubov, videli smo tudi vroče izzive in nepričakovane preobrate. Kako na vse skupaj gledajo otočani? Voditeljica Dragana Mićalović jih je posadila na vroči kavč in jih zaslišala. Zakaj je Valentin obrnil glavo, ko ga je Marija Tereza kot bombshell poskušala poljubiti in kako Vukašin komentira prijateljstvo z Anthonyjem?

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