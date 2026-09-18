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Otok ljubezni Adria

Prihaja prva 'hotlist' epizoda sezone!

Ljubljana, 18. 09. 2026 18.42 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
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Prvi teden v vili na Tenerifu v Otoku ljubezni Adria se zaključuje s prvo 'hotlist' epizodo sezone. Otočani so sedli na 'vroči' kavč, kjer jih je voditeljica Dragana Mićalović spraševala o vsem, kar se je v preteklem tednu zgodilo. Kako sami vidijo svoje odnose, kdo jih je najbolj presenetil, koliko dekleta vplivajo ena na drugo in koliko fantje?

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Za nami je prvi teden v Otoku ljubezni Adria. Na sončnem Tenerifu se tekmovalci med sabo spoznavajo, padlo je že veliko poljubov, videli smo tudi vroče izzive in nepričakovane preobrate. Kako na vse skupaj gledajo otočani? Voditeljica Dragana Mićalović jih je posadila na vroči kavč in jih zaslišala. Zakaj je Valentin obrnil glavo, ko ga je Marija Tereza kot bombshell poskušala poljubiti in kako Vukašin komentira prijateljstvo z Anthonyjem?

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