'Pripravite se, vstopa diva': v vili nov 'bombshell'

"Sem Anamarija, imam 26 let in prihajam iz Slovenije. Moške sem prišla postaviti na svoje mesto. Enega otočana poznam od prej. Upam, da je pripravljen na turbulenco. Pripravite se, vstopa diva," je ob prihodu v vilo dejala skrivnostna svetlolaska.

Kaj prihod Anamarije pomeni za otočane? Kako jo bodo sprejeli? Kako bodo prihod še ene Slovenke komentirali naši preostali trije tekmovalci? Kateremu paru bo najbolj mešala štrene? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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