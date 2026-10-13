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Otok ljubezni Adria

'Pripravite se, vstopa diva': v vili nov 'bombshell'

Ljubljana, 13. 10. 2026 18.28 pred 45 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Včerajšnja epizoda Otoka ljubezni Adria se je končala nadvse dramatično. Medtem ko so se otočani zabavali med prirejanjem modne revije, se je z motorjem do vile pripeljala skrivnostna svetlolaska. "Enega otočana poznam od prej. Upam, da je pripravljen na turbulenco," je dejala ob prihodu. Kdo je prispel?

"Sem Anamarija, imam 26 let in prihajam iz Slovenije. Moške sem prišla postaviti na svoje mesto. Enega otočana poznam od prej. Upam, da je pripravljen na turbulenco. Pripravite se, vstopa diva," je ob prihodu v vilo dejala skrivnostna svetlolaska.

Prihod Slovenke bo zatresel vilo.
Prihod Slovenke bo zatresel vilo.
FOTO: VOYO

Kaj prihod Anamarije pomeni za otočane? Kako jo bodo sprejeli? Kako bodo prihod še ene Slovenke komentirali naši preostali trije tekmovalci? Kateremu paru bo najbolj mešala štrene? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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