Prva Slovenka zapustila Otok ljubezni Adria: Vedela sem, kaj me čaka

Najprej so odločali gledalci, nato pa je končna odločitev padla na otočane. Anamarija in Nikola ter Lara in Toni so se kot tekmovalci, ki niso več v paru, znašli pred svojimi 'prijatelji', oni pa so odločali o njihovi usodi. Fantje so se odločili, da si v vili Otoka ljubezni Adria še naprej želijo Larine družbe, zato je Anamarija morala šov zapustiti.

Anamarija in Nikola sta se zelo povezala. FOTO: VOYO

Dekleta so na drugi strani glasovala za Nikolo, Toni pa je moral oditi. To je pomenilo, da sta se tudi Anamarija in Nikola morala ločiti. In čeprav ne joka pogosto, so jo tokrat ob slovesu premagale solze. S Srbom sta namreč ustvarila resnično močno povezanost, ki pa je gledalci žal niso videli. Kaj je povedala 26-letnica, ki je kot prva Slovenka zapustila vilo na Tenerifu?

Tvoj prihod v vilo je bil zelo intenziven, delovala si popolnoma neustrašno, a tudi ti imaš srce in nisi tako hladna?

Res je, tudi takšna dekleta kdaj jokamo. Tudi jaz imam svoje občutke, čeprav se morda prvi dan, ko sem prišla, to ni videlo.

Znašla si se v nekoliko nerodni situaciji. Fantje so morali izbirati med Laro, ki je v vili od začetka šova, in tabo, ki si bila tu precej manj časa.

Vedela sem, kakšen bo razplet. Lara je tukaj od začetka, bolj so povezani, zato sem vedela, kako bo. Vesela sem zanjo, da ostaja tukaj in mogoče najde svojo ljubezen.

Fantje so izbirali med njo in Laro. FOTO: VOYO

Pa si upala, da bi morda vsaj nekdo glasoval zate? Mogoče Gašper?

Ne (smeh). Med nama je bilo veliko stvari, spoštujem ga kot prijatelja, a mislim, da v takšni situaciji ne bi izbral mene.

Gledalci so vaju z Nikolo označili kot najmanj zanimiv par. Misliš, da vaju niso dovolj dobro spoznali?

Mislim, da nisva imela dovolj časa, da bi pokazala, kako sva se v resnici povezala. Najin začetek je bil zelo ognjen. Ljudje šele kasneje ugotovijo, kaj je nekdo imel. Samo dejstvo, da sem jaz, ki nikoli ne jokam, tokrat jokala, nekaj pove.

Anamarija in Nikola sta začela 'ognjeno', a njun odnos se je zelo lepo razvijal. FOTO: VOYO

Kateri je po tvojem mnenju najbolj iskren par v vili?

Po mojem mnenju sta to Valentin in Drina. To se tudi vidi in seveda sta tudi moja favorita.

Bi za katerega od parov rekla, da na dolgi rok ne bo uspel?

Mislim, da sta to Anja in Gašper. Težava pa je v Gašperju, tega mnenja ne bom spremenila.

Kaj pa si misliš o Alji in Anthonyju?

Mogoče jima bo uspelo, mogoče ne. Mislim, da je med njima več fizične privlačnosti kot česa drugega. Kolikor sem ju uspela spoznati, sta bila luštna.