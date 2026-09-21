Prvi izpadli otočan: Čutim šok in žalost

Vukašin je prvi kandidat, ki je zapustil Otok ljubezni Adria . Novi bombshell Luka je za svojo partnerico v vili izbral Taro in s tem se je ta pustolovščina za Vukašina končala. Priznava, da je žalosten zaradi odhoda iz šova, v katerem se je odlično znašel in spletel številna prijateljstva.

Otočani so Vukašina v solzah pospremili iz vile na Tenerifu. Pustolovščina se je zanj končala prezgodaj, in sicer po tem, ko je novi bombshell Luka za partnerico izbral Taro. V solzah je bila tudi Tara, ki je dejala, da se je njun odnos lepo razvijal. Vukašin pa je Luko po gentlemansko prosil, naj pazi na Taro.

"Čutim šok in žalost. Medtem ko sem pakiral, sem že čutil, kako zelo jih pogrešam. S svojimi čustvi so potrdili, kako povezani smo bili in kako povezani bomo, če bog da, ostali tudi po vsem tem. Žal mi je, žalosten sem, vse bom pogrešal. Bilo mi je prelepo, ne glede na to, kako kratko je trajalo," je Vukašin razkril po odhodu iz hiše.

"Mislim, da je bilo vse popolno, vse je teklo po svoje, naravno, iskreno. Očaran sem nad tem, koliko ljudi je potočilo solzo zame – in to veliko pove tako o njih kot o meni," je dodal Vukašin. V vilo bi se, če ne zaradi drugega, zaradi svojih prijateljev takoj vrnil.