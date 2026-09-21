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Otok ljubezni Adria

Prvi izpadli otočan: Čutim šok in žalost

Ljubljana, 21. 09. 2026 13.33 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Razkošno vilo na Tenerifu je zapustil prvi otočan. Solz in čustvenih izpovedi ob odhodu ni manjkalo. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) in ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Vukašin je prvi kandidat, ki je zapustil Otok ljubezni Adria. Novi bombshell Luka je za svojo partnerico v vili izbral Taro in s tem se je ta pustolovščina za Vukašina končala. Priznava, da je žalosten zaradi odhoda iz šova, v katerem se je odlično znašel in spletel številna prijateljstva.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

Otočani so Vukašina v solzah pospremili iz vile na Tenerifu. Pustolovščina se je zanj končala prezgodaj, in sicer po tem, ko je novi bombshell Luka za partnerico izbral Taro. V solzah je bila tudi Tara, ki je dejala, da se je njun odnos lepo razvijal. Vukašin pa je Luko po gentlemansko prosil, naj pazi na Taro.

"Čutim šok in žalost. Medtem ko sem pakiral, sem že čutil, kako zelo jih pogrešam. S svojimi čustvi so potrdili, kako povezani smo bili in kako povezani bomo, če bog da, ostali tudi po vsem tem. Žal mi je, žalosten sem, vse bom pogrešal. Bilo mi je prelepo, ne glede na to, kako kratko je trajalo," je Vukašin razkril po odhodu iz hiše.

"Mislim, da je bilo vse popolno, vse je teklo po svoje, naravno, iskreno. Očaran sem nad tem, koliko ljudi je potočilo solzo zame – in to veliko pove tako o njih kot o meni," je dodal Vukašin. V vilo bi se, če ne zaradi drugega, zaradi svojih prijateljev takoj vrnil.

Otok ljubezni Adria - Vukašin
Otok ljubezni Adria - Vukašin
FOTO: VOYO

"Pravzaprav so mi vsi pokazali iskrenost. Do Jovana sem imel predsodke, ker je vstopil kot 'bombshell', a je na koncu postal eden od ljudi, ki so mi bili v vili najbližje. Ponosen sem nanj, ker mu je uspelo nadzorovati svoja čustva, midva pa sva se povezala na neki poseben način. Gašper mi je celo pustil svojo zapestnico. V vili mi je bil kot starejši brat," je Vukašin sklenil takoj po odhodu iz vile Otok ljubezni Adria.

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MarkoJur
21. 09. 2026 13.45
Ojoj....tragedija....puhlost...
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