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Otok ljubezni Adria

Prvi par, ki je zapustil otok: Nisva se ujela

Ljubljana, 24. 09. 2026 14.11 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Marija Tereza in Jovan

Marija Tereza in Jovan sta zapustila Otok ljubezni Adria in tako postala prvi par, ki je skupaj zapustil vilo. Potem ko so ju razglasili za par, ki je skupaj iz napačnih razlogov, sta morala zapustiti šov, z otočani pa se je strinjalo tudi občinstvo.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Občinstvo je prek aplikacije Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) odločilo – par, ki mora zapustiti vilo, sta Marija Tereza in Jovan. Z odločitvijo gledalcev se je strinjala tudi Marija Tereza, ki je po izpadu priznala, da med njima zares ni bilo kemije. "Resnično nisem pričakovala takšne situacije in vzdušja, ko sem vstopila kot bombshell. Bilo je težko, težko je razdružiti nekoga, ko vidiš, da sta povezana," je priznala Marija Tereza. Med prijateljicami v vili bo najbolj pogrešala Aljo, tu pa so še Lara, Tara, Drina ... "Jovan je dober fant, samo ni zame, nisva se ujela."

Otok ljubezni Adria - Marija Tereza in Jovan
Otok ljubezni Adria - Marija Tereza in Jovan
FOTO: VOYO

Tudi Jovan se je strinjal z oceno občinstva, čeprav je žalosten, ker mora zapustiti vilo. Ker je tudi sam vstopil kot bombshell, se je težko poskušal povezati z nekom. "Težko je, ko so ljudje že od začetka zelo povezani. Naredil sem, kar sem lahko, vsaj mislim, da sem. Trudil sem se."

Kljub razpletu je Jovan razkril, da mu ni žal, da je izbral Marijo Terezo in se z njo povezal v par. "Ni mi žal, žal mi je, da nisem izbral Anje. Če bi bila notri, bi zagotovo izbral njo. Najbolj je moj tip, vsaj kar zadeva fizični videz," je pojasnil Jovan. "Z Marijo nisva kliknila, saj se nam ni treba z vsemi povezati na neki ravni. Najbolj bom pogrešal Anthonyja, ko bom zunaj, pa se bom oglasil Vukašinu in skupaj bova navijala," je sklenil Jovan.

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KOMENTARJI1

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HitriKrtek
24. 09. 2026 15.35
Čim prej vsi domov, da bo konec tega bruhanja...
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