Rada ima moške, ki ji predstavljajo izziv

Ko gre za moške, ima Leonarda precej jasen okus. Privlačijo jo visoki, temnolasi in negovani moški vitkejše postave, vendar je videz le začetek. Najpomembnejše so ji inteligenca, humor, samozavest, spontanost in odprta komunikacija.

"Moje najboljše lastnosti so, da sem sočutna, rada raziskujem in sem zabavna. Pri moškem iščem odločnega, samozavestnega človeka z jasnimi življenjskimi cilji, ki je prav tako sočuten in zabaven," je povedala. "V vili me najbolj zanima Luka, zato se bom takoj podala v osvajanje. Osvojiti ga nameravam s svojo energijo, smislom za humor in odprtostjo."

Rada ima zbadanje in moške, ki ji predstavljajo izziv, ne pa takšnih, ki ji bodo na vsakem koraku pritrjevali in jo obsipali s komplimenti. Ker je sama dominantna, v zvezi in v postelji, potrebuje moškega, ki ji bo kos, bo znal prevzeti pobudo in se ne bo bal pokazati značaja.

Na Otok ljubezni se je prijavila zaradi pustolovščine in ker ji je všeč sam koncept šova. Ne mara nepotrebnih dram, a če jo kdo izzove, zna zavzeti stališče in jasno pokazati, da ne bo odstopila. Ko pa gre za čustva, ne pokaže vedno, kako zelo jo kaj prizadene.

Bo torej ohranila mirno kri, ko se na prizorišču pojavijo ljubosumje, privlačnost in tekmovalnost, ali bo na otoku vendarle pokazala svojo ranljivejšo plat? In pa, bo Leonarda našla moškega, ki jo bo znal izzvati, ne pa je le osvojiti s komplimenti?