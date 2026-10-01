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Otok ljubezni Adria

Razočarana Slovenka: Ali jaz tukaj nikogar ne zanimam?

Ljubljana, 01. 10. 2026 16.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
alja, otok ljubezni adria

V šov je vstopila kot bombshell in čeprav je ob prvem izboru ostala brez para, ji ni bilo treba zapustiti vile. Nato je Aljo izbral hrvaški Luka, ki je prav tako v šov vstopil kot bombshell. A tudi z njim Slovenka ni srečna in kljub temu, da si še vedno delita posteljo, oba komaj čakata, da pride na vrsto izbor parov. Še preden je prišel, pa je imela 25-letnica nove dvome.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"V šov vstopa najboljši bombshell sezone," je samo sebe samozavestno napovedala Slovenka, ki je že po prvem izboru parov ostala sama. A kljub temu Alji vile na Tenerifu ni bilo treba zapustiti in kmalu je prišel nov bombshell, ki jo je izbral za partnerico. Z Lukom iz Hrvaške sta se sprva imela super, nato pa je začelo škripati. Celo tako močno, da zdaj oba komaj čakata, da si ne bosta več potrebovala deliti postelje.

Alja je bila pred izborom parov v dvomih.
Alja je bila pred izborom parov v dvomih.
FOTO: VOYO

Zelo se veselita novega izbora parov, a Alja je imela kljub vsemu pred tem dvome. "Kaj boš ti naredil?" je med pogovorom z Mijom, ki je nazadnje vstopil kot novinec, vprašala 25-letnica. "Jaz sem mislila, da bi malo spoznala še mlajšega Luko, a ko sem izvedela, da ima fetiš na velike prsi, mislim, da nimam možnosti," se je zasmejala, a jo je Mijo pomiril, da se to da urediti tudi drugače. "Veš, kako se jaz počutim? Ves čas jaz poskušam, a nihče nič. A jaz tukaj res nikogar ne zanimam?" je bila razočarana.

Alja se je med sončenjem pogovarjala z Mijom.
Alja se je med sončenjem pogovarjala z Mijom.
FOTO: VOYO

Na izjavi je priznala, da se počuti, kot da je na začetku. "Nihče mi ne da znaka, da bi me želel spoznati. Ne želite biti v moji koži," je povedala in priznala, da ji je težko. Ko ji je Mijo dejal, da je zagotovo komu zanimiva, pa je pomislila, da je težava v tem, da je preveč neposredna. Mijo in Alja sta se pogovarjala le malo pred sporočilom, da bo zvečer na vrsti nov izbor parov – kako se je razpletlo in kdo je pristal s kom v paru, boste izvedeli v današnji epizodi.

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