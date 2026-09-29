Redar v nočnem klubu, ki se je po prevari pripravljen znova zaljubiti

Mijo trenutno živi v Frankfurtu in se ukvarja s telekomunikacijami. Ob vikendih ga boste srečali na delu redarja v nočnem klubu, v prostem času pa se tudi sam rad zabava in pleše. Kot je vidno na prvi pogled, je zelo športno aktiven, rekreativno trenira tudi boks. Družina in vera sta mu zelo pomembni.

Pri dekletih mu je zelo pomembna fizična privlačnost. Privlačijo ga visoka dekleta s temnimi lasmi, obenem pa pravi, da so mu všeč tudi blondinke. Poleg videza najbolj ceni humor, iskrenost in dobro komunikacijo. V preteklosti je imel dve resni zvezi, ena pa je v njem pustila zelo velik pečat. Partnerka ga je prevarala, kar ga je močno prizadelo, zato skoraj sedem let ni spustil nikogar blizu. Danes trdi, da je to obdobje za njim in da se je pripravljen znova zaljubiti. V ljubezni je direkten, saj ne čaka dolgo na signale, ampak sam prevzame pobudo in pristopi k dekletu, čeprav se boji zavrnitve.