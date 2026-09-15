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Otok ljubezni Adria

Roberto in Loren od začetka čutila 'neko energijo'

Ljubljana, 15. 09. 2026 12.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Roberto in Loren

Ne le med Gašperjem in Mili, prve ljubezenske vezi so se razvile tudi med Robertom in Loren, ki sta iskreno spregovorila o svojih občutkih. Oba sta izpostavila, kako nenavadno je dejstvo, da sta se takoj ujela in vedela, da 'morata' postati par. "Že na začetku sem rekel, da čutim neko energijo," je bil jasen Hrvat.

Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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"Jaz potrebujem strastnega Balkanca," je bila ob vstopu v vilo na Tenerifu jasna Loren. In kar je iskala, je očitno hitro tudi našla. Na prvem srečanju s fanti jo je namreč takoj izbral šarmer Roberto, s katerim se je hitro zaiskrilo. "Čudno se mi zdi, da sva se takoj ujela, da sem izbral tebe," je priznal Roberto, Loren pa se je s povedanim strinjala. "Ampak že na začetku sem rekel, da čutim neko energijo. Kot bi imela znak: 'Izberi mene, izberi mene. Ne boš se zmotil.'"

Poljub Roberta in Loren
Poljub Roberta in Loren
FOTO: VOYO

V večeru ni ostalo zgolj pri besedah. Potem ko sta si poljub izmenjala Slovenec Gašper in Srbkinja Mili, sta se za naslednji korak odločila tudi Roberto in Loren – na gugalnici sta si izmenjala strasten poljub, ki je trajal kar nekaj časa. Kaj to pomeni za njuno prihodnost v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria? Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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