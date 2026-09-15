Roberto in Loren od začetka čutila 'neko energijo'

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"Jaz potrebujem strastnega Balkanca," je bila ob vstopu v vilo na Tenerifu jasna Loren. In kar je iskala, je očitno hitro tudi našla. Na prvem srečanju s fanti jo je namreč takoj izbral šarmer Roberto, s katerim se je hitro zaiskrilo. "Čudno se mi zdi, da sva se takoj ujela, da sem izbral tebe," je priznal Roberto, Loren pa se je s povedanim strinjala. "Ampak že na začetku sem rekel, da čutim neko energijo. Kot bi imela znak: 'Izberi mene, izberi mene. Ne boš se zmotil.'"
V večeru ni ostalo zgolj pri besedah. Potem ko sta si poljub izmenjala Slovenec Gašper in Srbkinja Mili, sta se za naslednji korak odločila tudi Roberto in Loren – na gugalnici sta si izmenjala strasten poljub, ki je trajal kar nekaj časa. Kaj to pomeni za njuno prihodnost v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria? Ne zamudite nove epizode ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.
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