Roberto in Loren od začetka čutila 'neko energijo'

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"Jaz potrebujem strastnega Balkanca," je bila ob vstopu v vilo na Tenerifu jasna Loren. In kar je iskala, je očitno hitro tudi našla. Na prvem srečanju s fanti jo je namreč takoj izbral šarmer Roberto, s katerim se je hitro zaiskrilo. "Čudno se mi zdi, da sva se takoj ujela, da sem izbral tebe," je priznal Roberto, Loren pa se je s povedanim strinjala. "Ampak že na začetku sem rekel, da čutim neko energijo. Kot bi imela znak: 'Izberi mene, izberi mene. Ne boš se zmotil.'"