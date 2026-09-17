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Otok ljubezni Adria

S čim je voditeljica Dragana Mićalović očarala sanjskega Šimeta?

Ljubljana, 17. 09. 2026 09.03 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.A.
šime elez, dragana mićalović

Še preden so se prižgale kamere in se je začel snemati Otok ljubezni Adria, je vilo obiskal nekdanji sanjski moški Hrvaške Šime Elez. Postaven Hrvat je imel tako priložnost spoznati tudi voditeljico Dragano Mićalović, ki ga je povsem očarala. Z njo je posnel celo skupno spominsko fotografijo in razkril, kaj je bilo tisto, kar ga je pri njej najbolj prepričalo.

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Šime Elez je bil eden od tistih, ki je imel priložnost, da se je še pred začetkom enega najbolj težko pričakovanih šovov pri nas sprehodil po vili Otoka ljubezni Adria. Ne le raziskovanje prostorov, v katerih zdaj živijo otočani, med katerimi se že netijo prve iskre, sanjski Hrvat je imel priložnost spoznati tudi voditeljico Dragano Mićalović.

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Nekdanji sanjski moški Hrvaške je bil nad postavno Srbkinjo povsem navdušen. Kot je priznal za Net.hr, ga je popolnoma očarala. "Od trenutka, ko sem jo prvič videl, me je očarala. Zelo dobro energijo ima in zelo je elegantna," je povedal in dodal: "Pogovarjala sva se o njeni novi voditeljski vlogi, ki je zanjo tudi prva takšnega formata." Poudaril je njeno milino in profesionalni pristop k delu.

Dragana in Šime na Tenerifu.
Dragana in Šime na Tenerifu.
FOTO: Instagram

Šime je na družbenih omrežjih objavil tudi njuno skupno fotografijo, na kateri sta povsem sproščena in objeta. Gre za ovekovečen izjemno spontan trenutek, na katerem sta se iskreno smejala, a vplivnež ni razkril, kaj je botrovalo njuni medsebojni naklonjenosti. "Otoka nisem želel zapustiti brez skupne fotografije, zakaj sva se smejala, pa ostaja med mano in Dragano," je bil skrivnosten.

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Da sta bila drug drugemu zelo simpatična, pa je potrdila tudi voditeljica. "Eno uro sva se smejala drug drugemu," je povedala in razkrila še, da je bilo srečanje izjemno sproščeno, kar ji bo za vedno ostalo v spominu. Snemanje od Dragane sicer zahteva veliko zbranosti, a srbska igralka je pokazala, da zna združiti profesionalizem z zabavo. Njen natrpan urnik na Tenerifu ji ne dopušča veliko prostega časa, a tiste trenutke, ki jih ima, rada preživi v dobri družbi. Številni so po njuni skupni fotografiji sicer začeli namigovati, da je med njima nekaj več kot le prijateljstvo, saj sta trenutno oba samska, a ne en ne drug govoric ne komentirata.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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Amor Fati
17. 09. 2026 10.23
Dobil je povabilo in se nanj odzval, zraven pa dobil še hopa cupa.
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0 0
jouža
17. 09. 2026 09.45
Zakaj le? Očarala ga je zato, ker je pač tako v scenariju za ovce. Komaj je čakal priti na Tenerife samo zato, da vidi par zblojenih duš, ki ne vejo, kaj bi same s sabo. Noben normalen se ne prijavi, da bo pred javnostjo delal norca iz samega sebe tako, kot mu to naroči produkcija.
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+2
2 0
sabro4
17. 09. 2026 09.49
točno tako, se popolnoma strinjam, zadel si v bistvo, ...za ovčice po navodilih produkcije, temu pravijo ocve "reality show" ..........
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+1
1 0
Amor Fati
17. 09. 2026 10.34
Še Hiša ljubezni, ki je imela samo povprečne igralce in igralke, je imela boljši scenarij. Tam si se lahko vsaj občasno nasmejal. Pr tej oddaji se pa lahko samo čudiš zakaj sploh obstaja.
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0 0
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