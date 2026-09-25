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Otok ljubezni Adria

'Samo Slovenke ne. Vidiš, da so najslabše?'

Ljubljana, 25. 09. 2026 12.45 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Alja in Anja

Igra štirih baz, v kateri so dekleta morala izbrati štiri fante, s katerimi bodo opravile vroč izziv, je v vili povzročila dramo. Lari ni ugajalo dejstvo, da se je Slovenka Alja poljubila z njenim Anthonyjem. Dekletom je v nos prav tako šlo dejstvo, da je svoj trnek brez sramu vrgla Slovenka Anja. Neposrednost obeh je zmotila tudi Roberta.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Slovenki Alja in Anja, ki sta v šov vstopili kot novinki, sta se na štiri oči pogovorili o situaciji v vili. "Vem, kako ti je, ko si vstopila kot 'bombshell'," je dejala Alja, Anja pa je priznala, da situacija ni najlažja. Strinjali sta se, da ni prav, da bi se dekleta prepirala zaradi fantov. Anja se je z njo strinjala in delila pomislek, kako hudo bo šele novincem in novinkam, ki prihajajo.

Roberto in Gašper
Roberto in Gašper
FOTO: VOYO

Z mišljenjem in neposrednostjo Slovenk, ki v vili skrbijo, da temperatura ostaja vroča, se ni strinjal Roberto, ki se je spovedal Slovencu Gašperju. "Kot sem rekel, samo Slovenke ne. Onedve. Vidiš, da so najslabše?" je bil kritičen Roberto, ki je Gašperja postavil v neroden položaj. "Ne želim jaz tega reči, ker sem Slovenec."

Anja in Alja sta se medtem strinjali, da v vilo nista zastonj prišli kot 'bombshell' in da bosta še naprej ostali takšni, kot sta. "Mislim, da sva bombshell z razlogom. Dve Slovenki, dva bombshella. Greva!"

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KOMENTARJI7

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islamint
25. 09. 2026 14.04
A tako? Kaj pa potem lezi ves Balkan sem? Da pa živite na naš račun pa je v redu?
Odgovori
0 0
Desniprepad
25. 09. 2026 14.10
Ja seveda, no res je da jih sami gor furamo in novačimo ker nas je premal ali smo pa predragi.
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0 0
Amor Fati
25. 09. 2026 13.54
Kaj je to slovenski sov, ali je to balkanski sov, ali je to slovensko-balkanski sov? Ce se sami ne veste, ste resnicno brcnili mimo. Sam ne gledam, ampak ze po slikah lahko vidim, da gre pri moskih za same primitivce.
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+2
2 0
Magenta07
25. 09. 2026 13.49
Kdaj se boste Slovenci zavedali, da nas Balkanci ne marajo? Vedno smo bili v podrejenem polozaju v Jugoslaviji. Kdo se je ucil nas jezik? Poslusal naso glasbo? Jedel naso hrano? Se vedno smo copatke, ki se poskusamo dokazati na vse mozne nacine, od govorjenja njegovega jezika do udelezbe na tovrstnih sovih. Zalostno, da nimamo malo hrbtenice in ponosa.
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+2
3 1
Desniprepad
25. 09. 2026 14.08
Jaz če grem na dopust tam doli, jedačo in pijačo vedno naročim po slovensko če pa natakarja kaj zmatra mu šele takrat povem po njihovo. Naj se naučujo naš jezik je prav tako vreden kot nemški italjanski ali angleški. To bi se morali držati tudi doma pri nas. Če ti nekaj po balkansko delovni migrant priča mu samo rečeš da ne razumem pa se le potrudi vsaj malo po slovenko povedat.
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0 0
Desniprepad
25. 09. 2026 13.18
Pedlagam, da slovenci izstopite iz tega balkan showa, ko bi se vsaj slovenci pogovarjali slovensko pa naj poskusijo balkanci govoriti slovensko, vsaj razumeti slovensko. ehh....en ... zeh
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+8
8 0
cool_B
25. 09. 2026 13.42
tega še v Sloveniji ni v realnosti...🫤
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+2
2 0
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