'Samo Slovenke ne. Vidiš, da so najslabše?'

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Slovenki Alja in Anja , ki sta v šov vstopili kot novinki, sta se na štiri oči pogovorili o situaciji v vili. "Vem, kako ti je, ko si vstopila kot 'bombshell'," je dejala Alja, Anja pa je priznala, da situacija ni najlažja. Strinjali sta se, da ni prav, da bi se dekleta prepirala zaradi fantov. Anja se je z njo strinjala in delila pomislek, kako hudo bo šele novincem in novinkam, ki prihajajo.

Z mišljenjem in neposrednostjo Slovenk, ki v vili skrbijo, da temperatura ostaja vroča, se ni strinjal Roberto, ki se je spovedal Slovencu Gašperju. "Kot sem rekel, samo Slovenke ne. Onedve. Vidiš, da so najslabše?" je bil kritičen Roberto, ki je Gašperja postavil v neroden položaj. "Ne želim jaz tega reči, ker sem Slovenec."

Anja in Alja sta se medtem strinjali, da v vilo nista zastonj prišli kot 'bombshell' in da bosta še naprej ostali takšni, kot sta. "Mislim, da sva bombshell z razlogom. Dve Slovenki, dva bombshella. Greva!"

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