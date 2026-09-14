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Otok ljubezni Adria

Sanjski Šime otočanom: Kdor preveč preračunava, se na koncu ne zaljubi

Ljubljana, 14. 09. 2026 14.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Šime Elez

Na VOYO se je začela težko pričakovana prva sezona ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. Tekmovalcem, ki vstopajo v povsem novo avanturo, je z uporabnimi nasveti na pomoč priskočil tudi Šime Elez, nekdanji Sanjski moški Hrvaške.

Ne zamudite nove epizode v ponedeljek ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Otočani so zakorakali v vilo. Še pred vstopom je dobre želje in uporabne nasvete z njimi delil nekdanji Sanjski moški Hrvaške Šime Elez. "En in edini nasvet bi bil: 'Sprostite se in se prepustite. Pravzaprav, morda še bolje, samo prepustite se,'" je povedal za RTL.

Sanjski Šime otočanom: Kdor preveč preračunava, se na koncu ne zaljubi
Sanjski Šime otočanom: Kdor preveč preračunava, se na koncu ne zaljubi
FOTO: VOYO

Po njegovih besedah je največja past, v katero se tekmovalci redno ujamejo, pretirano analiziranje in razvijanje taktik. Šime meni, da hladna preračunljivost le duši spontanost in da ni razloga za zaviranje, če preskoči iskrica. "Nič ni narobe s tem, da se hitro zaljubiš. Navsezadnje je to šov za zmenke. Kdor preveč preračunava, se na koncu ne zaljubi." Kljub temu poudarja, da pravi preizkus vedno pride šele takrat, ko ugasnejo žarometi in pari zakorakajo v vsakdanje življenje.

Ne zamudite nove epizode v ponedeljek ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov.

ŠIME ELEZ OTOK LJUBEZNI ADRIA VOYO SANJSKI MOŠKI HRVAŠKE

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