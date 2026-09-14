Sanjski Šime otočanom: Kdor preveč preračunava, se na koncu ne zaljubi

Otočani so zakorakali v vilo. Še pred vstopom je dobre želje in uporabne nasvete z njimi delil nekdanji Sanjski moški Hrvaške Šime Elez . "En in edini nasvet bi bil: 'Sprostite se in se prepustite. Pravzaprav, morda še bolje, samo prepustite se,'" je povedal za RTL .

Po njegovih besedah je največja past, v katero se tekmovalci redno ujamejo, pretirano analiziranje in razvijanje taktik. Šime meni, da hladna preračunljivost le duši spontanost in da ni razloga za zaviranje, če preskoči iskrica. "Nič ni narobe s tem, da se hitro zaljubiš. Navsezadnje je to šov za zmenke. Kdor preveč preračunava, se na koncu ne zaljubi." Kljub temu poudarja, da pravi preizkus vedno pride šele takrat, ko ugasnejo žarometi in pari zakorakajo v vsakdanje življenje.

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