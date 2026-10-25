Še bo vroče: v vilo vstopil nov bombshell!

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Samsko Laro in Aljo , ki je sicer srečna v paru z Anthonyjem in novih povezav ne išče, je na zmenek izven vile povabil nov skrivnostni 'bombshell' Matija . Lara je priznala, da je pred zmenkom živčna, a da upa in verjame, da je to nova priložnost za ljubezen.

"Sem Matija, star sem 25 let in prihajam iz Novega Sada," je ob prihodu povedal novinec. "Morda fizično ni najbolj moj tip, ampak na njem je nekaj privlačnega in oddaja dobro energijo," je prve vtise delila Lara, ki sicer ni bila navdušena nad njegovimi leti. "Še en dedek," se je pošalila 19-letnica, ki je bila sicer navdušena nad njegovo zgovornostjo. "Ne morem verjeti, da 'bombshell' govori. Najsrečnejša na svetu sem, da mi ni treba govoriti samo meni."

Matijevo komunikacijo je pohvalila tudi Alja, ki mu je namignila, da mu bo sposobnost pogovarjanja zelo koristila v vili. Po zmenku v troje je novinec na samo povabil samsko Laro, ki se ga je veselila bolje spoznati. Kako je potekal njun klepet na štiri oči? Preverite na VOYO.

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