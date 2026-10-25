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Otok ljubezni Adria

Še bo vroče: v vilo vstopil nov bombshell!

Ljubljana, 25. 10. 2026 21.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Miren dan v vili se je hitro spreobrnil v razburljivo novo dogodivščino za dve izmed otočank. Laro in Aljo je na zmenek namreč povabil nov skrivnostni 'bombshell'. "Najprej je vzel mojo bivšo, nato še mojo partnerko," je vse skupaj komentiral Anthony. "Ima dober okus."

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Samsko Laro in Aljo, ki je sicer srečna v paru z Anthonyjem in novih povezav ne išče, je na zmenek izven vile povabil nov skrivnostni 'bombshell' Matija. Lara je priznala, da je pred zmenkom živčna, a da upa in verjame, da je to nova priložnost za ljubezen.

Matija na zmenku z Aljo in Laro.
Matija na zmenku z Aljo in Laro.
FOTO: VOYO

"Sem Matija, star sem 25 let in prihajam iz Novega Sada," je ob prihodu povedal novinec. "Morda fizično ni najbolj moj tip, ampak na njem je nekaj privlačnega in oddaja dobro energijo," je prve vtise delila Lara, ki sicer ni bila navdušena nad njegovimi leti. "Še en dedek," se je pošalila 19-letnica, ki je bila sicer navdušena nad njegovo zgovornostjo. "Ne morem verjeti, da 'bombshell' govori. Najsrečnejša na svetu sem, da mi ni treba govoriti samo meni."

Matijevo komunikacijo je pohvalila tudi Alja, ki mu je namignila, da mu bo sposobnost pogovarjanja zelo koristila v vili. Po zmenku v troje je novinec na samo povabil samsko Laro, ki se ga je veselila bolje spoznati. Kako je potekal njun klepet na štiri oči? Preverite na VOYO.

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