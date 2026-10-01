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Otok ljubezni Adria

Še en otočan zapustil vilo: To je bila nepozabna izkušnja!

Ljubljana, 01. 10. 2026 22.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Nov izbor parov je prinesel tudi nekaj presenečenj. Po Alisini odločitvi, da bi želela biti v paru z Valentinom, je Drina izbrala hrvaškega Luko, Anja Stefana, Mili in Loren svoja draga Gašperja in Roberta. Alja je nato presenetila z izborom srbskega Luke, Lara pa je nazaj v svojo posteljo dobila Anthonyja. Mijo je tako ostal brez para in je moral zapustiti vilo.

Po sporočilu, da je na vrsti nov izbor parov, je bilo jasno, da bo nekdo moral domov. Deklet je bilo pred izbiranjem v vili sedem, fantov osem, zato so tokrat izbirala dekleta. Najprej je izbirala Alisa in na presenečenje mnogih izbrala Valentina. Anja je izbrala Stefana, Mili Gašperja, Loren Roberta.

Mijo je ostal brez para.
Mijo je ostal brez para.
FOTO: VOYO

Drina se je odločila za hrvaškega Luko, nato pa je tudi Alja poskrbela za presenečene poglede in v svojo posteljo povabila srbskega Luko. Ostala je le še Lara, ki je med Mijom in Anthonyjem izbrala slednjega. Tako je moral Mijo le tri dni po tem, ko je vstopil v vilo, že spakirati kovčke in oditi domov. V kratkem intervjuju je zaupal nekaj vtisov o bivanju v vili.

Si pričakoval tak razplet na koncu izbora parov?

Glede na to, da so izbirala dekleta, da.

Kdo te je s svojim izborom najbolj presenetil?

Alisa.

Kaj bi naredil drugače, če bi imel priložnost znova vstopiti v vilo?

Nič ne bi naredil drugače. Mislim, da sem bil jaz jaz in ponosno ostajam pri tem.

Ti je žal, da nisi naredil kakršne koli drugačne poteze?

Ne. Pred tremi dnevi sem vstopil v vilo in mislim, da sem naredil vse, kar je bilo v moji moči.

Po samo treh dneh je moral zapustiti šov.
Po samo treh dneh je moral zapustiti šov.
FOTO: VOYO

S kom si se najbolj povezal?

Z Anjo sem imel najboljšo povezavo, z Aljo pa sem imel zelo dobre prijateljske pogovore. Veliko sva se šalila.

Kdo je največji igralec v vili?

Kratek čas sem bil z njimi, zato ne vem, a vsi so se mi zdeli dobre osebe.

Kdo bo naredil največjo zmedo v vili?

Verjetno je trenutno največ zmede med Aliso in Valentinom.

Kateri par je tik pred razhodom?

Mislim, da Alisa in Valentin, ker je on še vedno bolj predan Drini kot njej.

Kaj bi sporočil ekipi v vili?

Lepo jih pozdravljam, ostanite takšni, kot ste. Vesel sem, da sem vas spoznal, in bila mi je res nepozabna izkušnja.

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Koga je izbrala Alja, koga Lara in kdo je odšel domov?

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