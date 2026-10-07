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Otok ljubezni Adria

'Še nihče v življenju se mi ni tako zagabil'

Ljubljana, 07. 10. 2026 21.51 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Odnos med Laro in Anthonyjem je vse prej kot rožnat. Na večerni zabavi sta se soočila, pogovor pa se je hitro zaostril. Lara je trdila, da je kljub mladosti bolj zrela od Anthonyja, on pa se s temi besedami ni strinjal. "Pred mojimi očmi si hvalil Aliso. Nespoštljiv si. Še nihče v življenju se mi ni tako zagabil," mu je očitala.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Kljub temu da sta se strinjala, da bosta po tednih zveze vrata odprla grajenju povezav z drugimi otočani, sta se Lara in Anthony že prvi dan 'samskega' življenja zapletla v spor. Laro je zmotilo, da je Anthony takoj 'skočil' na naslednji cvet in poljubil Aliso ter se z njo spogledoval, on pa je Lari zabrusil, da je tudi sama poljubila drugega. "Jaz sem to naredila v sklopu izziva," se je branila 19-letna Lara in 22-letniku očitala nezrelost.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

"Ne želim te več videti. Še nihče v življenju se mi ni tako zagabil. Sploh ne znam povedati, kako," je bila besna Lara. "Pred mojimi očmi si hvalil Aliso. Nespoštljiv si." Anthony jo je želel pomiriti: "Ti se pomiri. Obnašaš se, kot da si stara pet let." Nato je besno odkorakal stran, ona pa mu je sledila v drug prostor, kjer sta spor nadaljevala: "Počni z Aliso, kar želiš, samo ne pred mojimi očmi."

Spor je eskaliral do trenutka, ko je Anthony Lari zavpil: "Utihni!" To je bila za 19-letnico kaplja čez rob. Lara je uteho nato iskala pri dekletih, ki so jo podprla, Anthony pa je podporo iskal pri sotekmovalcih, ki so bili do njega bolj ostri: "Če si dejal, da si s tem zaključil, potem se drži svojih besed," mu je svetoval Luka. Ste prepir zamudili? Najdete ga na VOYO.

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Spor Anthonyja in Lare bo dosegel vrhunec

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