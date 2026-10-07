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Kljub temu da sta se strinjala, da bosta po tednih zveze vrata odprla grajenju povezav z drugimi otočani, sta se Lara in Anthony že prvi dan 'samskega' življenja zapletla v spor. Laro je zmotilo, da je Anthony takoj 'skočil' na naslednji cvet in poljubil Aliso ter se z njo spogledoval, on pa je Lari zabrusil, da je tudi sama poljubila drugega. "Jaz sem to naredila v sklopu izziva," se je branila 19-letna Lara in 22-letniku očitala nezrelost.

"Ne želim te več videti. Še nihče v življenju se mi ni tako zagabil. Sploh ne znam povedati, kako," je bila besna Lara. "Pred mojimi očmi si hvalil Aliso. Nespoštljiv si." Anthony jo je želel pomiriti: "Ti se pomiri. Obnašaš se, kot da si stara pet let." Nato je besno odkorakal stran, ona pa mu je sledila v drug prostor, kjer sta spor nadaljevala: "Počni z Aliso, kar želiš, samo ne pred mojimi očmi."

Spor je eskaliral do trenutka, ko je Anthony Lari zavpil: "Utihni!" To je bila za 19-letnico kaplja čez rob. Lara je uteho nato iskala pri dekletih, ki so jo podprla, Anthony pa je podporo iskal pri sotekmovalcih, ki so bili do njega bolj ostri: "Če si dejal, da si s tem zaključil, potem se drži svojih besed," mu je svetoval Luka. Ste prepir zamudili? Najdete ga na VOYO.

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