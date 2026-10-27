Skrivnosti prišle na dan: otočani videli, kaj so ujele kamere

Filmski večer je v ljubezenskem šovu Otok ljubezni poseben večer, ko se tekmovalci zberejo pred velikim platnom in si skupaj ogledajo posnetke iz vile, ki so jih gledalci po televiziji že videli. Med ogledom tako slišijo pogovore, ki jim niso bili priča, vidijo skrivna spogledovanja, laži in stvari, ki so jih drugi tekmovalci počeli za njihovim hrbtom.

To pogosto povzroči ljubosumje, prepire, razočaranja in dramo, saj nekateri ugotovijo, da jim partner ni povedal vse resnice. In prav to otočane čaka v nocojšnji epizodi, ki na VOYO prihaja ob 20. uri. Alja bo prvič videla, kaj se je v resnici dogajalo med Aliso in Anthonyjem. Kaj bo še razkril filmski večer?

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