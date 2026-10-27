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Otok ljubezni Adria

Skrivnosti prišle na dan: otočani videli, kaj so ujele kamere

Ljubljana, 27. 10. 2026 18.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Za Slovenko Aljo bo filmski večer v vili zelo pomemben. Prvič bo na lastne oči videla, kaj se je v resnici odvijalo med njenim Anthonyjem in Aliso. Bo to usodno za njuno zvezo? Kateri otočani bodo še razkrinkani? Ne zamudite nove epizode ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria ob 20. uri na VOYO.

Filmski večer je v ljubezenskem šovu Otok ljubezni poseben večer, ko se tekmovalci zberejo pred velikim platnom in si skupaj ogledajo posnetke iz vile, ki so jih gledalci po televiziji že videli. Med ogledom tako slišijo pogovore, ki jim niso bili priča, vidijo skrivna spogledovanja, laži in stvari, ki so jih drugi tekmovalci počeli za njihovim hrbtom.

Alja bo videla, kaj je za njenim hrbtom počel Anthony.
Alja bo videla, kaj je za njenim hrbtom počel Anthony.
FOTO: VOYO

To pogosto povzroči ljubosumje, prepire, razočaranja in dramo, saj nekateri ugotovijo, da jim partner ni povedal vse resnice. In prav to otočane čaka v nocojšnji epizodi, ki na VOYO prihaja ob 20. uri. Alja bo prvič videla, kaj se je v resnici dogajalo med Aliso in Anthonyjem. Kaj bo še razkril filmski večer?

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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