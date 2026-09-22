Slovenec: Če bodo ljudje glasovali, zaradi tega letim iz vile

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Alja , ki je na včerajšnji zabavi z neposrednostjo dvignila prah v vili na Tenerifu, je otočanom skušala pojasniti, da z besedami ni želela nikogar napasti. "Resnično nisem ciljala na Gašperja in Mili. Oba sta mi super. Zdi se mi zgolj, da se ženske med pogovorom o spolnih partnerjih počutimo nesigurne in smo zato tiho, moški pa se s tem hvalijo, kakšni frajerji so."

"Očitno je bolje, da sem tiho," je še nejevoljno pripomnila Slovenka, ki je med dekleti in nekaterimi fanti dobila podporo. Na nasprotnem polu je medtem stal Gašper, ki je bil eden od tistih otočanov, ki je bil nad številom svoje partnerke Mili najbolj razburjen. Ko se je pomiril, je dojel, da bi lahko zaradi tega vilo zapustil predčasno: "Če bodo ljudje glasovali, zaradi tega letim iz vile. Stoodstotno."

Naslednje jutro tema števila spolnih partnerjev Slovencu še vedno ni dala miru. V kuhinji je vse fante soočil z vprašanjem: "Rabim iskren odgovor – da ali ne. Ali je število spolnih partnerjev pri moškem in ženski drugačnega pomena? Je enako, če imata moški in ženska 50 spolnih partnerjev?" Anthony je priznal, da "ni fer," da bi moški z visokim številom spolnih partnerjev ženski očital isto stvar. Valentin pa: "V hiši imamo kar nekaj neizobraženih fantov, ki so dokaj patriarhalni."

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