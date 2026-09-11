Slovenec na začetku morda hladen, nato strasten z dotiki

Ne zamudite pogovora z Gašperjem ob 19. uri v oddaji 24UR.

"Na začetku morda izpadem hladen, čez nekaj časa pa se vidi ta strast, da neprestano želim biti s to žensko, se je dotikati," nam je zaupal Gašper in dodal, da do dekleta pristopi, če prej prejme prave signale. "Ne bom šel do nje, če je hladno in brez signalov."

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

Kakšni so Gašperjevi signali? Pogled in nasmeh. Zaupal nam je, da bo do poljuba s katero od sotekmovalk prišlo, če bodo "pravi občutki" ter da ničesar ne bo želel doseči na silo. Ob tem je v smehu sicer pripomnil, da je poljub lahko tudi brez globljega pomena.

Gašper v Otok ljubezni Adria vstopa zaradi ljubezni. Kot pravi, so mu prijatelji takoj rekli, da je kot ustvarjen za to oddajo, šov pa vidi kot priložnost za spoznavanje novih ljudi in nepozabno izkušnjo. 28-letni Ljubljančan je samozavesten, odprt, družaben in zelo telesno aktiven, ženske pa ga pogosto opisujejo kot pravega gentlemana.

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