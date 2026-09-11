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Otok ljubezni Adria

Slovenec na začetku morda hladen, nato strasten z dotiki

Tenerife, 11. 09. 2026 17.55 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Otok ljubezni Adria - Gašper in Asi

Čas je, da spoznate Ljubljančana Gašperja, nekdanjega profesionalnega košarkarja, ki bo v šovu Otok ljubezni Adria iskal ljubezen. Z njim smo na vročem Tenerifu govorili o ljubosumju, tipu dekleta, ki mu hitro pade v oči, in ljubezenskem jeziku. Gašper pravi, da izkazuje naklonjenost z dotikom in da brez težav naredi tudi prvi korak.

Ne zamudite pogovora z Gašperjem ob 19. uri v oddaji 24UR.

"Na začetku morda izpadem hladen, čez nekaj časa pa se vidi ta strast, da neprestano želim biti s to žensko, se je dotikati," nam je zaupal Gašper in dodal, da do dekleta pristopi, če prej prejme prave signale. "Ne bom šel do nje, če je hladno in brez signalov."

Gašper in novinarka Anastasija Jović na Tenerifu.
Gašper in novinarka Anastasija Jović na Tenerifu.
FOTO: 24UR
Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV. 

Kakšni so Gašperjevi signali? Pogled in nasmeh. Zaupal nam je, da bo do poljuba s katero od sotekmovalk prišlo, če bodo "pravi občutki" ter da ničesar ne bo želel doseči na silo. Ob tem je v smehu sicer pripomnil, da je poljub lahko tudi brez globljega pomena.

Preberi še Kdo je Gašper, Slovenec v oddaji Otok ljubezni Adria?

Gašper v Otok ljubezni Adria vstopa zaradi ljubezni. Kot pravi, so mu prijatelji takoj rekli, da je kot ustvarjen za to oddajo, šov pa vidi kot priložnost za spoznavanje novih ljudi in nepozabno izkušnjo. 28-letni Ljubljančan je samozavesten, odprt, družaben in zelo telesno aktiven, ženske pa ga pogosto opisujejo kot pravega gentlemana.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

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KOMENTARJI1

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Korošec77
11. 09. 2026 18.13
Poglejte raje tega človeka, svetovni časopisi pišejo o njem. Je iz Kočevja, doktor biologije, zmagala na enem najbolj krutih in zahtevnih resničnostih šovov glede preživetja, tri mesece je bila v arktičnem delu Kanade, pozimi, popolnoma sam. Kako da ne objavite nekaj takega, o našem človeku, ki je postal svetovni prvak: delo.si/magazin/zanimivosti/90-dni-sam-v-arkticni-divjini-ziga-ogorelec-zmagal-v-sovu-alone
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