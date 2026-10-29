Slovenec šokiral: Če me dekle prevara, bi jo jaz nato prevaral petkrat

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Prosti čas v vili so otočani izkoristili za pogovor o odnosih med moškimi in ženskami. Pogovor se je najprej vrtel okoli ljubosumja, dekleta pa so kmalu prišla do zaključka, da bi bil Gašper lahko ljubosumen partner. Zanimalo jih je, ali bi Anji dovolil, da se z njimi odpravi na potovanje, na kar je odgovoril, da je to odvisno od tega, kam bi šle.

Prosti čas v vili so otočani izkoristili za pogovor o odnosih. FOTO: VOYO

Anja je takoj poudarila, da bi bil odhod na Ibizo lahko težava, saj Gašper nad to idejo očitno ni najbolj navdušen. Njihova razprava je tako odprla vprašanje zaupanja in svobode v partnerski zvezi, vendar je bil to šele začetek pogovora, ki je kmalu postal še zanimivejši. Nato so se otočani dotaknili še občutljivejše teme – varanja. Anjo je zanimalo, kako drugi gledajo na nezvestobo in ali bi partnerju, ki bi jih prevaral, kdaj ponudili drugo priložnost. "Ali bi kdaj odpustili prevaro?" je Anja vprašala zbrane. Preostali otočani so bili v svojih odgovorih precej enotni in so odločno zatrdili, da prevare ne bi odpustili. Gašper pa je s svojim odgovorom šel korak dlje.

Šokirani Leonarda in Lidia. FOTO: VOYO