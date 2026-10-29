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Otok ljubezni Adria

Slovenec šokiral: Če me dekle prevara, bi jo jaz nato prevaral petkrat

Ljubljana, 29. 10. 2026 13.11 pred 55 minutami 2 min branja 8

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

"Ali bi kdaj odpustili prevaro?" je Anja med sončenjem ob bazenu vprašala svoje sostanovalce v vili. Vprašanje je sprožilo pogovor o odnosu med partnerjema, s svojim odgovorom pa je najbolj presenetil prav njen Gašper. "Jaz bi jo potem prevaral še petkrat," je bil neposreden.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Prosti čas v vili so otočani izkoristili za pogovor o odnosih med moškimi in ženskami. Pogovor se je najprej vrtel okoli ljubosumja, dekleta pa so kmalu prišla do zaključka, da bi bil Gašper lahko ljubosumen partner. Zanimalo jih je, ali bi Anji dovolil, da se z njimi odpravi na potovanje, na kar je odgovoril, da je to odvisno od tega, kam bi šle.

Prosti čas v vili so otočani izkoristili za pogovor o odnosih.
Prosti čas v vili so otočani izkoristili za pogovor o odnosih.
FOTO: VOYO

Anja je takoj poudarila, da bi bil odhod na Ibizo lahko težava, saj Gašper nad to idejo očitno ni najbolj navdušen. Njihova razprava je tako odprla vprašanje zaupanja in svobode v partnerski zvezi, vendar je bil to šele začetek pogovora, ki je kmalu postal še zanimivejši.

Nato so se otočani dotaknili še občutljivejše teme – varanja. Anjo je zanimalo, kako drugi gledajo na nezvestobo in ali bi partnerju, ki bi jih prevaral, kdaj ponudili drugo priložnost. "Ali bi kdaj odpustili prevaro?" je Anja vprašala zbrane. Preostali otočani so bili v svojih odgovorih precej enotni in so odločno zatrdili, da prevare ne bi odpustili. Gašper pa je s svojim odgovorom šel korak dlje.

Šokirani Leonarda in Lidia.
Šokirani Leonarda in Lidia.
FOTO: VOYO

"Jaz bi jo potem prevaral še petkrat," je izjavil in s svojimi besedami presenetil vse. "Kaj? Kaj si zdaj rekel?" se je presenečeno odzvala Anja, medtem ko so tudi drugi poskušali razumeti, kaj natančno je Gašper mislil s svojo izjavo. "To je toksično," je ob njegovem molku sklenila.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelevnedesen
29. 10. 2026 14.06
S čim je šokiral, s prazno glavo?
Odgovori
0 0
ZMERNI DESNIČAR
29. 10. 2026 13.57
brezplačno poneumljanje ljudi
Odgovori
+0
1 1
PredsednikSveta
29. 10. 2026 13.54
Sej je želela met toksičnega moškega. Vse v skladu z vrednotami.
Odgovori
0 0
devlon
29. 10. 2026 13.51
S petimi moškimi, da bi se še bolje maščeval
Odgovori
0 0
inside1
29. 10. 2026 13.25
tole gašper / anja se ne bo obneslo, počilo bo vsak čas. on le lovec na ženske ne pa za vezat, malo pa še laže zraven...
Odgovori
0 0
PredsednikSveta
29. 10. 2026 13.54
njej so všeč toksični moški.
Odgovori
0 0
Nikdar več
29. 10. 2026 13.17
Najprej bi jih moral 5 najti. Pa očitno danes to ni problem...
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-1
0 1
štrekeljc
29. 10. 2026 14.02
To nikoli ni bil problem!
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0 0
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