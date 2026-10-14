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Otok ljubezni Adria

Slovenec: Všeč so mi dekleta s polnili v ustnicah

Ljubljana, 14. 10. 2026 12.04 pred 18 minutami 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Gašper, Alja in Anja. Trije Slovenci, ki so v zadnjih dneh v vili stkali močne prijateljske vezi. Ko je včeraj v vilo vstopila nova, četrta Slovenka, se je slovenski trio hitro zatekel v zaseben kot vile, da bi analiziral dramatično dogajanje. Tema pogovora je kmalu zašla k lepotnim popravkom.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"Moji najljubši pogovori so tisti z Gašperjem in Aljo. To je prava slovenska energija, vedno rahlo pekoča," je povedala Anja, ki je skupaj z Gašperjem in Aljo analizirala aktualno dogajanje v vili. "Lepi sta nocoj," je svoji sorojakinji pohvalil Slovenec, preden je razkril, kaj mu je na dekletu všeč.

Slovenski trio v Otoku ljubezni Adria.
Slovenski trio v Otoku ljubezni Adria.
FOTO: VOYO

"Všeč so mi dekleta s polnili v ustnicah," je dejal Ljubljančan, Anja pa mu je odvrnila, da ima tudi sama rahlo povečane. "Koliko jih imaš?" jo je vprašal, ona pa mu je odvrnila, da se je odločila za najmanjšo dozo polnila. "Vedel sem. Dobro se spoznam na umetne ustnice. Imel sem veliko deklet s polnili za ustnice."

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KOMENTARJI3

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Saul Goodman
14. 10. 2026 12.22
une ta zgubljene so mu pol usec. psihicno nestabilne.
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0 0
HitriKrtek
14. 10. 2026 12.22
Komaj čakam da vidim KONEC TE oddaje, da se folk neha poneumljati!
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zajfa
14. 10. 2026 12.19
hahaha, ja meni so tudi všeč taka dekleta s polnili, ko sem totalno adijo in delajo samo še mali možgani. :)
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