Slovenec: Všeč so mi dekleta s polnili v ustnicah

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"Moji najljubši pogovori so tisti z Gašperjem in Aljo. To je prava slovenska energija, vedno rahlo pekoča," je povedala Anja , ki je skupaj z Gašperjem in Aljo analizirala aktualno dogajanje v vili. "Lepi sta nocoj," je svoji sorojakinji pohvalil Slovenec, preden je razkril, kaj mu je na dekletu všeč.

"Všeč so mi dekleta s polnili v ustnicah," je dejal Ljubljančan, Anja pa mu je odvrnila, da ima tudi sama rahlo povečane. "Koliko jih imaš?" jo je vprašal, ona pa mu je odvrnila, da se je odločila za najmanjšo dozo polnila. "Vedel sem. Dobro se spoznam na umetne ustnice. Imel sem veliko deklet s polnili za ustnice."

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