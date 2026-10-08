Slovenec znova pod rjuhami: 'Slišala sem, kako je skočil v akcijo'

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"Lepo sva spala," je bila zjutraj po nočnih aktivnostih s Slovencem Gašperjem skrivnostna Mili. Tudi on s preostalimi otočani ni želil deliti, kaj se je dogajalo ponoči pod rjuhami. Je pa bila zato bolj gostobesedna Alja: "Sem njuna prva soseda. Videla sem, kako imata spolni odnos. Mili sem videla in Gašperja slišala, kako je skočil v akcijo."

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