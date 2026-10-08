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Otok ljubezni Adria

Slovenec znova pod rjuhami: 'Slišala sem, kako je skočil v akcijo'

Ljubljana, 08. 10. 2026 09.01 pred 38 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Za Gašperjem je še ena noč, tekom katere je bolj malo spal. Kamere so ga namreč ujele med nočno akcijo z Mili. Čeprav par ni priznal, da se je v nočnih urah intimno družil, je Alja, njihova prva soseda, razkrila, da je slišala, kako je Slovenec skočil v akcijo. "Ali potrebujeta led, da malo ohladita to vročino?" ju je zjutraj vprašala.

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO
Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"Lepo sva spala," je bila zjutraj po nočnih aktivnostih s Slovencem Gašperjem skrivnostna Mili. Tudi on s preostalimi otočani ni želil deliti, kaj se je dogajalo ponoči pod rjuhami. Je pa bila zato bolj gostobesedna Alja: "Sem njuna prva soseda. Videla sem, kako imata spolni odnos. Mili sem videla in Gašperja slišala, kako je skočil v akcijo."

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KOMENTARJI2

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Korošec77
08. 10. 2026 09.32
Pa prosim vas, a ste normal.ni??? A lahko nehate s temi bedastočami in ne kažete vedno znova s to oddajo, da je to dno dna?
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Amor Fati
08. 10. 2026 09.08
Bolj toksicen kot si na tv, bolj si popularen. Bljak na bljak.
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