Slovenka brez dlake na jeziku: Tukaj nisem, da igram varno igro

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"Tukaj nisem, da igram varno igro. Prišla sem tvegati, ker sem tudi v resničnem življenju oseba, ki rada tvega in preizkuša nove stvari," je ob prihodu povedala Slovenka. Anjinega vstopa v šov so se fantje zelo razveselili.

"Še ena Slovenka," je Anjin prihod komentiral Gašper, ki 27-letnico pozna z družbenih omrežij, delita pa si tudi isti priimek. "Ampak nisva v sorodu. Preverila sem," se je pošalila Anja. V oko je Slovenki sicer najprej padel Roberto. "Vse vas želim spoznati, vsi ste zanimivi," je dodala.

Na samo je Anja najprej peljala Gašperja in ga vprašala, zakaj so vsi fantje tako zaprti. Gašper ji je pojasnil, da je sam že našel ljubezen, Anja pa je nekoliko podvomila v njegove besede. "Ne vem. Trije pari so po tednu dni že praktično poročeni," je sarkastično pripomnila.