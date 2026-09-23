Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Slovenka brez dlake na jeziku: Tukaj nisem, da igram varno igro

Ljubljana, 23. 09. 2026 21.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Anja

Medtem ko so se fantje, ki so čez dan zapustili vilo, sproščali ob bazenu in pogovarjali o dogajanju z dekleti, je v ljubezenski šov Otok ljubezni Adria vstopilo dekle, ki ga Slovenija dobro pozna. Na Tenerif, kjer je nekaj let tudi živela, je prispela Anja, nekdanja zmagovalka šova Sanjski moški.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"Tukaj nisem, da igram varno igro. Prišla sem tvegati, ker sem tudi v resničnem življenju oseba, ki rada tvega in preizkuša nove stvari," je ob prihodu povedala Slovenka. Anjinega vstopa v šov so se fantje zelo razveselili.

Gašper in Roberto ob prihodu Anje
Gašper in Roberto ob prihodu Anje
FOTO: VOYO

"Še ena Slovenka," je Anjin prihod komentiral Gašper, ki 27-letnico pozna z družbenih omrežij, delita pa si tudi isti priimek. "Ampak nisva v sorodu. Preverila sem," se je pošalila Anja. V oko je Slovenki sicer najprej padel Roberto. "Vse vas želim spoznati, vsi ste zanimivi," je dodala.

Na samo je Anja najprej peljala Gašperja in ga vprašala, zakaj so vsi fantje tako zaprti. Gašper ji je pojasnil, da je sam že našel ljubezen, Anja pa je nekoliko podvomila v njegove besede. "Ne vem. Trije pari so po tednu dni že praktično poročeni," je sarkastično pripomnila.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

S katerimi otočani je Anja še klepetala na štiri oči? Kako so se na prihod slovenske bombshell odzvale preostale tekmovalke? Kaj Anjin prihod pomeni za zvezo Roberta in Loren? Odgovore dobite na VOYO!

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

V vilo prišlo dekle, ki ga Slovenija dobro pozna

24ur.com V vilo prišlo dekle, ki ga Slovenija dobro pozna
24ur.com Za koga Maja Grintal drži pesti v Sanjskem moškem Hrvaške?
Zadovoljna.si Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
24ur.com Sanjski Šime otočanom: Kdor preveč preračunava, se na koncu ne zaljubi
24ur.com 'Anja Rupel je ženska, ki je zelo zaznamovala slovensko glasbo'
Zadovoljna.si Anja presenetila vse in premagala Staneta
24ur.com Zakaj je Anja Malešič sotekmovalce Kmetije označila za debile?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši
Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
vizita
Portal
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
cekin
Portal
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
moskisvet
Portal
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
dominvrt
Portal
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
okusno
Portal
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom
Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961