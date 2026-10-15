Slovenka nad rojake: on najmanj iskren, dekleti z najslabšim telesom in značajem

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Anamarija je v šov Otok ljubezni Adria vstopila pred dvema dnevoma in čeprav do sedaj ni povzročila še nobene posebne drame, kot je pričakoval Gašper, je zdaj dobila posebno skrivno nalogo. Slovenka je dokazala, da se ne boji grdih pogledov sotekmovalcev in bila pri odločitvah povsem iskrena.

Alja ima najslabši karater, predzadnje mesto pa je osvojil Gašper. FOTO: VOYO

26-letnica, ki je vstopila kot bombshell, je dobila nalogo, da otočane razporedi po vrsti v štirih kategorijah - po tem, kdo ima najboljši značaj in kdo je najbolj iskren, še prej pa dekleta in fante po telesnem izgledu. S svojimi odločitvami je poskrbela za številne začudene poglede, najbolj pa je presenetila rojake.

Gašper je najmanj iskren, Anja pa je takoj za njim. FOTO: VOYO

Slovenka se namreč nikakor ni ozirala na to, da bi pazila, da bi odnos med Slovenci ostal na ravni zavezništva, saj jih je v kar treh kategorijah uvrstila povsem na zadnje mesto. Kot dekle z najslabšim telesom je označila Anjo, kot dekle z najslabšim značajem Aljo in kot najmanj iskrenega Gašperja. V kategoriji značaja je predzadnje mesto osvojil Gašper, v kategoriji iskrenosti pa si je predzadnje mesto prislužila Anja.

Gašper je po fizičnem telesu pristal na drugem mestu. FOTO: VOYO

Pri izgledu je sicer priznala, da ima Alja najboljše telo, Gašper pa je bil na drugem mestu, a so Slovenci na takšne 'pohvale' kaj kmalu pozabili. "Če nas razporeja takšna oseba, mi je povsem vseeno, na katerem mestu sem," je nato nekoliko užaljeno komentirala Velenjčanka, medtem ko je bila tudi Alja šokirana, da si po značaju zasluži zadnje mesto. Kako so ostali otočani reagirali na njene odločitve? Preverite v zadnji epizodi Otoka ljubezni Adria na VOYO.

Alja ima najboljše telo, Anja najslabše. FOTO: VOYO