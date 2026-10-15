Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Slovenka nad rojake: on najmanj iskren, dekleti z najslabšim telesom in značajem

Ljubljana, 15. 10. 2026 13.28 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Anamarija se pri razporejanju ni osredotočala na prijateljstva in morebitne zamere.

V vilo Otoka ljubezni Adria je vstopila šele pred dvema dnevoma, a je že dobila skrivno nalogo, rezultati katere so presenetili številne otočane. Anamarija je morala sotekmovalce razporediti po vrsti v štirih kategorijah, pri tem pa je bila popolnoma iskrena in brez kakršnihkoli zavor. Še posebej je s svojimi odločitvami šokirala Slovence.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Anamarija je v šov Otok ljubezni Adria vstopila pred dvema dnevoma in čeprav do sedaj ni povzročila še nobene posebne drame, kot je pričakoval Gašper, je zdaj dobila posebno skrivno nalogo. Slovenka je dokazala, da se ne boji grdih pogledov sotekmovalcev in bila pri odločitvah povsem iskrena.

Alja ima najslabši karater, predzadnje mesto pa je osvojil Gašper.
Alja ima najslabši karater, predzadnje mesto pa je osvojil Gašper.
FOTO: VOYO

26-letnica, ki je vstopila kot bombshell, je dobila nalogo, da otočane razporedi po vrsti v štirih kategorijah - po tem, kdo ima najboljši značaj in kdo je najbolj iskren, še prej pa dekleta in fante po telesnem izgledu. S svojimi odločitvami je poskrbela za številne začudene poglede, najbolj pa je presenetila rojake.

Gašper je najmanj iskren, Anja pa je takoj za njim.
Gašper je najmanj iskren, Anja pa je takoj za njim.
FOTO: VOYO

Slovenka se namreč nikakor ni ozirala na to, da bi pazila, da bi odnos med Slovenci ostal na ravni zavezništva, saj jih je v kar treh kategorijah uvrstila povsem na zadnje mesto. Kot dekle z najslabšim telesom je označila Anjo, kot dekle z najslabšim značajem Aljo in kot najmanj iskrenega Gašperja. V kategoriji značaja je predzadnje mesto osvojil Gašper, v kategoriji iskrenosti pa si je predzadnje mesto prislužila Anja.

Gašper je po fizičnem telesu pristal na drugem mestu.
Gašper je po fizičnem telesu pristal na drugem mestu.
FOTO: VOYO

Pri izgledu je sicer priznala, da ima Alja najboljše telo, Gašper pa je bil na drugem mestu, a so Slovenci na takšne 'pohvale' kaj kmalu pozabili. "Če nas razporeja takšna oseba, mi je povsem vseeno, na katerem mestu sem," je nato nekoliko užaljeno komentirala Velenjčanka, medtem ko je bila tudi Alja šokirana, da si po značaju zasluži zadnje mesto. Kako so ostali otočani reagirali na njene odločitve? Preverite v zadnji epizodi Otoka ljubezni Adria na VOYO.

Alja ima najboljše telo, Anja najslabše.
Alja ima najboljše telo, Anja najslabše.
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

'Želim pridno dekle, ki bo poredno zgolj zame'

24ur.com 'Samo Slovenke ne. Vidiš, da so najslabše?'
24ur.com Za koga Maja Grintal drži pesti v Sanjskem moškem Hrvaške?
24ur.com Konec hrvaške različice Poroka na prvi pogled: Tiago zasovražil Tino?
24ur.com Slovenec: Če bodo ljudje glasovali, zaradi tega letim iz vile
24ur.com Razočarana Slovenka: Ali jaz tukaj nikogar ne zanimam?
Dominvrt.si Bojana je na mestu vodje prenove zamenjal Jure
Zadovoljna.si Barbaro pretresla Miloševa odločitev, solz ni mogla zadržati
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
0523
15. 10. 2026 14.09
Kaj pa kuraVe
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
zadovoljna
Portal
Slavni igralec je postal neprepoznaven
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
cekin
Portal
548 evrov. Toliko lahko stane ena odločitev, ki jo sprejemamo vsak dan
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
voyo
Portal
Predsedniška igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009