Slovenka ponovno sama: Nima smisla, da nadaljujeva najino zgodbo

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"Strasti so se vsekakor umirile. Počakal sem, da se mi vtisi po pogovoru nekoliko poležejo, da bi se lahko pogovoril z Aljo. Žal mi je zaradi situacije s poljubom," je Nikola povedal voditeljici in dodal: "Ni mi bilo povsem jasno, kaj točno se je zgodilo, ali si morda želi, da bi jo manj spoznaval, ali pa se je vse zgodilo prehitro. V igri je bilo več stvari, vendar konkretnega razloga nisem razumel."

"Želela sem povedati, da mi je pri spoznavanju nekoga pomembno, da telesni stiki potekajo počasi. V redu mi je, če me objameš, če mi položiš roko na kolena ali če se drživa za roke, vendar mi poljub pomeni nekaj več in želim si, da do njega pride, ko nekoga spoznaš kot osebo. Ko začutiš kemijo in ko je vse iskreno," je pojasnila Alja.

Kljub Draganinemu poskusu, da bi jima pojasnila, zakaj bi si morala dati še eno priložnost, sta Alja in Nikola pogovor končala še vedno nekoliko zadržana in odtujena. Pogovor sta nadaljevala tudi v vili, v družbi drugih otočanov. Drug drugemu sta očitala, koliko truda je kdo vložil v medsebojno spoznavanje, Nikola pa je pozneje v komentarju izjavil, da po njegovem mnenju Alja ne ve, kaj si želi, in da se je preveč navadila biti sama.