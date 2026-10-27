Slovenka: Sem plavolaska, ampak nisem neumna

Lara in Anthony sta od vsega začetka ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria pisala pestro skupno zgodbo. Začelo se je lepo in romantično. Priznala sta si celo, da se počasi zaljubljata drug v drugega. Nato pa so sledili črni dnevi, spori in na koncu celo razdor. Kljub težkim besedam sta kasneje sklenila, da bosta ostala prijatelja, a zdi se, da so čustva še vedno prisotna. Da se med njima nekaj plete, so prepričani tudi preostali otočani.

"Sem plavolaska, ampak nisem neumna," je vse skupaj komentirala Anthonyjeva aktualna boljša polovica Alja. Slovenka, ki svojemu partnerju sicer zaupa, je brez dlake na jeziku dejala, da je Laro že od vsega začetka "pravilno prebrala". "Ona je čustveno zelo inteligentna punca. Ve, kaj počne pred kamero. Ona lahko laže, ampak oči ne lažejo. Od prvega trenutka sem za vse pravilno ugotovila, kakšni so."

"Ne morejo me narediti neumne. Sem plavolaska, ampak nisem neumna," je jezno komentirala situacijo. Bosta Alja in Anthony zdržala pritiske vile? Bo Anthonyjevo srce na koncu osvojila Lara? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.