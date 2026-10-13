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Otok ljubezni Adria

Slovenka v sedmih nebesih: Iskreno sem srečna

Ljubljana, 13. 10. 2026 08.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Alja in Anthony

Alja in Anthony lebdita na oblaku romance. Sveže "poparčkana" Slovenka in Srb sta v vili vsem dala vedeti, da se med njima razvija več kot le prijateljstvo. "Če se bo tako nadaljevalo, bom dobila sladkorno bolezen," se je o romanci pošalila Alja in priznala, da je v šovu prvič iskreno srečna.

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Začetek novega poglavja. Tako je prvo jutro z Aljo v paru opisal Anthony, ki se je zbudil tako dobre volje, da je že pred zajtrkom pel in poplesaval po vili. "Ko sem ga pogledala, sem takoj čutila, da sta se najina pogleda združila. Dejal mi je, da mu je všeč moj način razmišljanja," je občutke po prvi noči v skupni postelji Alja zaupala prijateljici Anji.

Alja je svoje občutke delila s prijateljico Anjo.
Alja je svoje občutke delila s prijateljico Anjo.
FOTO: VOYO

Anja ji je namignila, da sta si z Anthonyjem zelo podobna ter da oba potrebujeta čas, da navežeta globlji stik. "Če se bo tako nadaljevalo, bom dobila sladkorno bolezen," se je o romanci pošalila Alja. Z Anthonyjem sta skupaj preživela tudi večino dneva, med drugim pa je beseda nanesla tudi na Aljino družino. "Kako bi me komentirali tvoji stari starši?" je zanimalo Anthonyja. "Babica bi bila navdušena, kako visok si," mu je odvrnila Alja, ki je priznala, da je z njim iskreno srečna.

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