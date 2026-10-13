Slovenka v sedmih nebesih: Iskreno sem srečna

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Začetek novega poglavja. Tako je prvo jutro z Aljo v paru opisal Anthony , ki se je zbudil tako dobre volje, da je že pred zajtrkom pel in poplesaval po vili. "Ko sem ga pogledala, sem takoj čutila, da sta se najina pogleda združila. Dejal mi je, da mu je všeč moj način razmišljanja," je občutke po prvi noči v skupni postelji Alja zaupala prijateljici Anji .

Anja ji je namignila, da sta si z Anthonyjem zelo podobna ter da oba potrebujeta čas, da navežeta globlji stik. "Če se bo tako nadaljevalo, bom dobila sladkorno bolezen," se je o romanci pošalila Alja. Z Anthonyjem sta skupaj preživela tudi večino dneva, med drugim pa je beseda nanesla tudi na Aljino družino. "Kako bi me komentirali tvoji stari starši?" je zanimalo Anthonyja. "Babica bi bila navdušena, kako visok si," mu je odvrnila Alja, ki je priznala, da je z njim iskreno srečna.

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