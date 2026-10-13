Slovenka ve, koliko je vredna. Bo našla moškega, ki ji bo kos?

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V vilo na Tenerifu je zakorakala še ena Slovenka. Simpatična Anamarija Kastelic prihaja iz Ljubljane in je nekaterim gledalcem že zagotovo znana. Anamarija je vzbudila pozornost že samo s svojim prihodom, takoj na začetku pa je zaupala, da Gašperja že zelo dobro pozna, saj sta bila na nekaj zmenkih, a meni "da z Mili ne bo težav". Ali bo res tako?

Otok ljubezni Adria - Anamarija FOTO: VOYO

Anamarija je osebna trenerka in večinoma dela z ženskami, ki jih želi naučiti, kako izgledati in se počutiti najbolje v svoji koži. Njene sanje so odpreti veliki fitnes imperij za ženske s pilatesom, jogo in treningi samozavesti, posel pa bi rada razširila vse do Balija, Miamija in Dubaja. "Vozim motor, rada imam adrenalin in živela sem na treh celinah," je zaupala Anamarija. Gašperja dobro pozna, saj je šla z njim na nekaj zmenkov. "Ni bilo nič resnega, bomo pa videli, morda se kaj spremeni. Gašper mi ni v fokusu in mislim, da zaenkrat ne bo. Zanimiva sta mi Nikola in Luka, a vse se lahko spremeni," je zaupala pred vstopom v vilo. Meni tudi, da ne bo imela težav z Mili. "Dobro komuniciram in mislim, da bova z Mili sproti rešili vse," je dodala.

Otok ljubezni Adria - Anamarija FOTO: VOYO