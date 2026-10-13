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Otok ljubezni Adria

Slovenka ve, koliko je vredna. Bo našla moškega, ki ji bo kos?

Ljubljana, 13. 10. 2026 21.02 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria - Anamarija

V vili je znova pestro. Med večerno modno revijo je otočane presenetil vstop novega bombshella. Kdo je Slovenka, ki ima žilico za poslovni svet, se zaveda svoje vrednosti in išče samozavestnega moškega, ki ji bo kos? Spoznajte jo!

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

V vilo na Tenerifu je zakorakala še ena Slovenka. Simpatična Anamarija Kastelic prihaja iz Ljubljane in je nekaterim gledalcem že zagotovo znana. Anamarija je vzbudila pozornost že samo s svojim prihodom, takoj na začetku pa je zaupala, da Gašperja že zelo dobro pozna, saj sta bila na nekaj zmenkih, a meni "da z Mili ne bo težav". Ali bo res tako? 

Otok ljubezni Adria - Anamarija
Otok ljubezni Adria - Anamarija
FOTO: VOYO

Anamarija je osebna trenerka in večinoma dela z ženskami, ki jih želi naučiti, kako izgledati in se počutiti najbolje v svoji koži. Njene sanje so odpreti veliki fitnes imperij za ženske s pilatesom, jogo in treningi samozavesti, posel pa bi rada razširila vse do Balija, Miamija in Dubaja. "Vozim motor, rada imam adrenalin in živela sem na treh celinah," je zaupala Anamarija.

Gašperja dobro pozna, saj je šla z njim na nekaj zmenkov. "Ni bilo nič resnega, bomo pa videli, morda se kaj spremeni. Gašper mi ni v fokusu in mislim, da zaenkrat ne bo. Zanimiva sta mi Nikola in Luka, a vse se lahko spremeni," je zaupala pred vstopom v vilo. Meni tudi, da ne bo imela težav z Mili. "Dobro komuniciram in mislim, da bova z Mili sproti rešili vse," je dodala.

Otok ljubezni Adria - Anamarija
Otok ljubezni Adria - Anamarija
FOTO: VOYO

Anamarija se lahko pohvali z naslovom Miss turizma in pravi, da je zahtevna ženska, katere energija zna prestrašiti moške, ki niso dovolj samozavesti. Verjame, da bi se ženske morale zavedati, koliko so vredne, in nehati pristajati na moške, ki jim ne morejo ponuditi tistega, kar si zaslužijo. "Všeč so mi moški, ki se obnašajo zrelo, imajo čustveno inteligenco in imajo radi adrenalin. Tudi sama sem samozavestna in vem, kdo sem," dodaja.

Anamarija je bila v treh zvezah, zadnja pa jo je naučila, kako pomembno je zaupanje. Bila je tudi prevarana, zato moškim ne zaupa več tako zlahka. Osvojijo jo lahko samozavestni moški, ki prevzamejo pobudo in vedo, kaj želijo. Tisti, ki ne vedo, pri njej nimajo možnosti. "Prišla sem, da fante postavim na njihovo mesto. Naj se igra začne," je zaključila Anamarija.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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KOMENTARJI8

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mentorhercul
13. 10. 2026 21.58
Potreben je podnapis: to je reklamno sporočilo
Odgovori
0 0
mentorhercul
13. 10. 2026 21.54
Jooooj, kako hudo. V tej mali državici se je izgubila, saj se bo našla...........
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
13. 10. 2026 21.50
Jooooj, v kateri osir ali pa koprive je pa tole dekle padlo, da je v obraz in ustnice tako otečeno ? :) Da se gre pri 26ih letih promovirat v tak šov, ko bi jo mogla že mal pamet bolj srečat......
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+2
2 0
2fast4
13. 10. 2026 21.46
kolko je belega toka...
Odgovori
+3
3 0
Sanski Most BIH
13. 10. 2026 21.42
Bruka za SLO kaj vse imamo v nasi prelepi drzavi.
Odgovori
+3
3 0
pope p
13. 10. 2026 21.38
ta dosti hodi v dubaj, miami,.. slika se na jahtah in v luksuznih vilah.
Odgovori
+4
4 0
Jani.
13. 10. 2026 21.36
Meni sploh ni všeč. Ima moške obrazne poteze.
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+4
4 0
HardKore
13. 10. 2026 21.34
Omg... jaooo
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+5
5 0
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