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Otok ljubezni Adria

Slovenka zardela: 'Mislim, da si se zaljubila'

Ljubljana, 12. 10. 2026 08.00 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Nova izbira parov je v vili prinesla nekaj sprememb. Novega partnerja je izbrala tudi Slovenka Alja, ki je na lastni koži spoznala, da se zarečenega kruha največ poje. S kom bo delila posteljo v prihodnjih dneh? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Alja in Anja, dve Slovenki v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria, sta v vili stkali dobro prijateljsko vez. Druga drugi sta že večkrat nudili oporo in nasvete, tudi v včerajšnji epizodi. Alja je Anjo podprla pri poglabljanju vezi z Gašperjem, Anja pa je Alji svetovala, naj Anthonyju ne zapre vrat. "Mislim, da si se zaljubila," je Anja dejala Alji, ki je ob tem zardela.

Anthony in Alja bosta poskusila znova.
Anthony in Alja bosta poskusila znova.
FOTO: VOYO

"Že desetkrat sem rekla, da sem z Anthonyjem zaključila, a očitno sem to pozabila," je priznala Alja in Anthonyja povabila na pogovor. "Vsi vedo, da imava kemijo, da je med nama nekaj," je Slovenki dejal Anthony. Oba sta se strinjala, da se zarečenega kruha največ poje in da kljub vsem izjavam, da je med njima vsega konec, želita nadaljevati z vzpostavljanjem vezi.

"Dokler se med seboj iskreno ne pogovoriva in ugotoviva, kaj je med nama, bo vedno prisotna drama. Prva stvar, če bova imela kakšen problem, se pogovoriva na štiri oči. Drugič, brez drame. Oba sva kraljice drame, če se skregava, bo v vili počilo. Vesel sem, da sva rešila težave. Začniva znova," je Slovenki svetoval Anthony.

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

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KOMENTARJI1

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jobo
12. 10. 2026 08.38
Omg, vsi trije nam delajo sramoto, za Anjo itak vemo kaj je, Gašper je pa sploh adijio, tip se pudra.
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