Slovenka zardela: 'Mislim, da si se zaljubila'

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Alja in Anja , dve Slovenki v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria , sta v vili stkali dobro prijateljsko vez. Druga drugi sta že večkrat nudili oporo in nasvete, tudi v včerajšnji epizodi. Alja je Anjo podprla pri poglabljanju vezi z Gašperjem , Anja pa je Alji svetovala, naj Anthonyju ne zapre vrat. "Mislim, da si se zaljubila," je Anja dejala Alji, ki je ob tem zardela.

"Že desetkrat sem rekla, da sem z Anthonyjem zaključila, a očitno sem to pozabila," je priznala Alja in Anthonyja povabila na pogovor. "Vsi vedo, da imava kemijo, da je med nama nekaj," je Slovenki dejal Anthony. Oba sta se strinjala, da se zarečenega kruha največ poje in da kljub vsem izjavam, da je med njima vsega konec, želita nadaljevati z vzpostavljanjem vezi.

"Dokler se med seboj iskreno ne pogovoriva in ugotoviva, kaj je med nama, bo vedno prisotna drama. Prva stvar, če bova imela kakšen problem, se pogovoriva na štiri oči. Drugič, brez drame. Oba sva kraljice drame, če se skregava, bo v vili počilo. Vesel sem, da sva rešila težave. Začniva znova," je Slovenki svetoval Anthony.

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