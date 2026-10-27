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Otok ljubezni Adria

Slovenka 'zna postaviti moškega na svoje mesto'

Ljubljana, 27. 10. 2026 21.54 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Filmski večer se je za Slovenko končal v solzah. Alja je namreč prvič videla, kaj se je pletlo med Anthonyjem in Aliso. Nad videnim so bile šokirane tudi preostale otočanke, med njimi tudi Anthonyjeva bivša Lara: "Odrasti mora in postati moški ter dojeti, da je ena ženska zanj dovolj." Bosta Alja in Anthony prebrodila to krizo?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Filmski večer je v vili Otoka ljubezni Adria poskrbel za številna razkritja. Slovenka Alja je prvič na lastne oči videla, kaj se je dogajalo med njenim Anthonyjem in Aliso. "Takrat sva že bila par," je ob posnetkih flirtanja Anthonyja in Alise razočarano komentirala Slovenka. "Rekel si mi, da je bil med vama zgolj prijateljski odnos. To ni bilo na prijateljski ravni. Šel si proti njej, da bi jo poljubil."

Alja med filmskim večerom videla, kaj je Anthony počel z Aliso.
Alja med filmskim večerom videla, kaj je Anthony počel z Aliso.
FOTO: VOYO

Anthony je skušal svoja dejanja opravičiti z besedami, da z Aliso ni flirtal, ampak se z njo zgolj prijateljsko zabaval. Alja tega ni kupila: "Jaz se s prijatelji ne obnašam tako." "Alja zna postaviti moškega na svoje mesto. Obožujem njo in njene izjave," je bila nad videnim navdušena Drina. "Časovnica in dejstva so na moji strani. 'Čist' sem'," se je zagovarjal Anthony, Alja pa mu je odvrnila, da se ne rabi tako braniti, da želi zgolj njegovo pojasnilo.

Kasneje sta svoj pogovor na štiri oči nadaljevala v spalnici, kjer je Srb Slovenki dejal, da mu ni bilo všeč, da je imela burno reakcijo pred ostalimi otočani. "Kakšna burna reakcija? Želela sem zgolj pojasnilo, ti pa si se želel braniti. Tebe ne briga, kako se počutim, ampak te briga, ker se moraš braniti." Bosta Alja in Anthony prebrodila to krizo?

Alja se je soočila z Anthonyjem.
Alja se je soočila z Anthonyjem.
FOTO: VOYO

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