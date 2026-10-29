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Otok ljubezni Adria

Slovenki dvomita v odnos Drine in Valentina: Tako sta površinska

Ljubljana, 29. 10. 2026 15.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Alja in Anja sta brez dlake na jeziku spregovorili o odnosu Drine in Valentina, ki sta par od vsega začetka šova. "Tako sta površinska," je njuno zvezo komentirala Anja, Alja pa dodala, da njuna zveza v resničnem življenju ne bi preživela. "Zdaj se sprašujem, ali se ona dva tega zavedata ali dejansko mislita, da bi njuna zveza obstala?"

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Sta Drina in Valentin resnično popoln par ali sta v šovu ubrala le dobro taktiko? To se sprašujeta Slovenki Anja in Alja, ki ne verjameta, da je vse tako, kot se zdi. Obe menita, da gre med njima za zgolj površinski odnos.

Sta Drina in Valentin zaljubljena ali je vse del taktike?
Sta Drina in Valentin zaljubljena ali je vse del taktike?
FOTO: VOYO

"Mislim, da se je Drina iskreno zaljubila vanj, Valentinu pa je ona tudi všeč, a z njo ne bi bil vsak dan do konca življenja," je komentirala Alja. "To, da sta po tem, ko sta rekla, da ne želita postati uraden par v šovu, čez noč postala fant in punca ... To je neumnost. Totalna neumnost," je dodala Anja.

V to, da sta Drina in Valentin stkala taktiko, s katero bi prišla do konca tekmovanja in osvojila denarno nagrado, so prepričani tudi novinci v šovu z Leonardo na čelu. "Ni mogoče, da se vsi, ki ju spoznajo in menijo, da imata taktiko, motijo." Kako je še komentirala dogajanje v šovu? Preverite na VOYO.

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