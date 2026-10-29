Slovenki dvomita v odnos Drine in Valentina: Tako sta površinska

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Sta Drina in Valentin resnično popoln par ali sta v šovu ubrala le dobro taktiko? To se sprašujeta Slovenki Anja in Alja , ki ne verjameta, da je vse tako, kot se zdi. Obe menita, da gre med njima za zgolj površinski odnos.

"Mislim, da se je Drina iskreno zaljubila vanj, Valentinu pa je ona tudi všeč, a z njo ne bi bil vsak dan do konca življenja," je komentirala Alja. "To, da sta po tem, ko sta rekla, da ne želita postati uraden par v šovu, čez noč postala fant in punca ... To je neumnost. Totalna neumnost," je dodala Anja.

V to, da sta Drina in Valentin stkala taktiko, s katero bi prišla do konca tekmovanja in osvojila denarno nagrado, so prepričani tudi novinci v šovu z Leonardo na čelu. "Ni mogoče, da se vsi, ki ju spoznajo in menijo, da imata taktiko, motijo." Kako je še komentirala dogajanje v šovu? Preverite na VOYO.

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