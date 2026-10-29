Slovenki dvomita v odnos Drine in Valentina: Tako sta površinska

Sta Drina in Valentin resnično popoln par ali sta v šovu ubrala le dobro taktiko? To se sprašujeta Slovenki Anja in Alja, ki ne verjameta, da je vse tako, kot se zdi. Obe menita, da gre med njima za zgolj površinski odnos.
"Mislim, da se je Drina iskreno zaljubila vanj, Valentinu pa je ona tudi všeč, a z njo ne bi bil vsak dan do konca življenja," je komentirala Alja. "To, da sta po tem, ko sta rekla, da ne želita postati uraden par v šovu, čez noč postala fant in punca ... To je neumnost. Totalna neumnost," je dodala Anja.
V to, da sta Drina in Valentin stkala taktiko, s katero bi prišla do konca tekmovanja in osvojila denarno nagrado, so prepričani tudi novinci v šovu z Leonardo na čelu. "Ni mogoče, da se vsi, ki ju spoznajo in menijo, da imata taktiko, motijo." Kako je še komentirala dogajanje v šovu? Preverite na VOYO.
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