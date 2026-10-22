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Otok ljubezni Adria

Slovenki o vezi Valentina in Drine: Ni mogoče, da je tako popolna

Ljubljana, 22. 10. 2026 14.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Alja, Anja

Drina in Valentin sta skupaj od začetka šova Otok ljubezni Adria. Njune povezanosti ni mogla prekiniti niti Alisa, njune ljubezni ni ohladila niti Valentinova nova podoba. A Alja in Anja sta prepričani, da med njima ne more biti vse tako popolno. Slovenki sta na gugalnici komentirali njun odnos, za katerega vedno bolj dvomita, da je iskren.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Nekateri pari so bili videti trdni, a se niso obdržali, spet drugi so šov že zapustili, le Valentin in Drina ostajata trdno skupaj. Ločiti ju ni mogla Alisa, niti nova Valentinova pričeska, a nekateri v iskrenost njunega odnosa še vedno dvomijo. "Vprašala sem Valentina in Drino, če sta bila kdaj v situaciji, ko se s kom nista strinjala, in sta mi rekla, da se jima to še ni zgodilo," je nekoliko začudeno začela razlagati Alja, Anja pa se je strinjala: "Ni mogoče, da bi bilo vse popolno v mesecu in pol, odkar sta tu."

Alja ne verjame v iskrenost odnosa Drine in Valentina.
Alja ne verjame v iskrenost odnosa Drine in Valentina.
FOTO: VOYO

Medtem ko sta sedeli na gugalnici, sta se dotaknili tudi drugih otočanov in njihovih odnosov. "Način, na katerega onedva izražata svoja občutja in mnenja, je zelo 'varen'," je komentirala 25-letnica in dodala, da si tudi Luka želi biti takšen kot Valentin. "Ampak on ni tak kot Valentin in ne more biti ves čas vse okej. Lidia je dekle, ki ne igra. Ona je odkrita," je prepričana.

Tudi Anji se vse zdi nekoliko sumljivo.
Tudi Anji se vse zdi nekoliko sumljivo.
FOTO: VOYO

Alja je v pogovoru še priznala, da sta ji prav zato všeč Anja in Gašper. "Vsi mislimo, da je v življenju vse popolno. Zakaj? To je življenje in normalno je, da ni," je odločno dejala in dodala, da se je Gašper v času, odkar je z Anjo, zelo spremenil. "Zaveda se svojih napak in to veliko pomeni," je še zaključila, nato pa temo obrnila nase, Anthonyja in Laro. "Misliš, da ga lahko izbere na naslednjem izboru?" je vprašala, a jo je Velenjčanka pomirila, da ne. O čem sta se medtem pogovarjala fanta v telovadnici? Preverite na VOYO.

O čem sta se medtem pogovarjala Anthony in Gašper v telovadnici?
O čem sta se medtem pogovarjala Anthony in Gašper v telovadnici?
FOTO: VOYO
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