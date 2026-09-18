Slovenska naveza: Alja na pogovor povabila tudi Gašperja

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Na vročem Tenerifu imamo tudi Slovenci dva svoja predstavnika. V težko pričakovanem ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria namreč ljubezen iščeta tudi 28-letni Gašper in 25-letna Alja . In čeprav sta edina Slovenca na otoku, med njima do zdaj ni bilo videti nobene prav posebne interakcije. Do nedavnega, ko se je Alja odločila sorojaka povabiti na pogovor.

Postavna mladenka je mišičastega Ljubljančana povabila na samo in Gašper je povabilo sprejel. Skupaj sta odšla do gugalnice ob bazenu, kjer sta malo pokomentirala vroči izziv poljubljanja pod slapom. Alja je namreč ponovno izbrala Anthonyja, čeprav ve, kako močno je zanj zagreta Lara. "Misliš, da je kakšna možnost, da je med nama kemija?" ga je na pogovoru vprašala Alja, Gašper pa je suvereno odgovoril, da zagotovo. "Kakšen je bil vajin poljub?" ga je zanimalo, Slovenka pa je z nasmehom odgovorila, da odličen. Je s poljubim Anhtonyja prepričala, da jo obdrži v šovu? Ne zamudite nove epizode.