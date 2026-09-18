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Otok ljubezni Adria

Slovenska naveza: Alja na pogovor povabila tudi Gašperja

Ljubljana, 18. 09. 2026 13.01 pred 27 minutami 1 min branja 3

Avtor:
K.A.
alja, gašper, otok ljubezn adria

V Otoku ljubezni Adria spremljamo tudi dva Slovenca. A interakcije med njima vse do zadnje epizode še nismo videli. Tik pred novim izborom parov pa se je Alja odločila na pogovor povabiti tudi sorojaka, s katerim sta na gugalnici ob bazenu malo pokomentirala njeno poljubljanje in povezavo z Anthonyjem.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

Na vročem Tenerifu imamo tudi Slovenci dva svoja predstavnika. V težko pričakovanem ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria namreč ljubezen iščeta tudi 28-letni Gašper in 25-letna Alja. In čeprav sta edina Slovenca na otoku, med njima do zdaj ni bilo videti nobene prav posebne interakcije. Do nedavnega, ko se je Alja odločila sorojaka povabiti na pogovor.

Gašper na pogovoru z Aljo.
Gašper na pogovoru z Aljo.
FOTO: VOYO
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Postavna mladenka je mišičastega Ljubljančana povabila na samo in Gašper je povabilo sprejel. Skupaj sta odšla do gugalnice ob bazenu, kjer sta malo pokomentirala vroči izziv poljubljanja pod slapom. Alja je namreč ponovno izbrala Anthonyja, čeprav ve, kako močno je zanj zagreta Lara. "Misliš, da je kakšna možnost, da je med nama kemija?" ga je na pogovoru vprašala Alja, Gašper pa je suvereno odgovoril, da zagotovo. "Kakšen je bil vajin poljub?" ga je zanimalo, Slovenka pa je z nasmehom odgovorila, da odličen. Je s poljubim Anhtonyja prepričala, da jo obdrži v šovu? Ne zamudite nove epizode.

Alja je sorojaka povabila na pogovor.
Alja je sorojaka povabila na pogovor.
FOTO: VOYO

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
18. 09. 2026 13.18
ta Anthony ni v bistvu nič posebnega, pa se nekaj lepijo nanj. sicer na enega se morajo, da ostanejo notri. vse skupaj je pač show....
Odgovori
0 0
krava_teka_teka
18. 09. 2026 13.13
Kam so poniknili bombshell-i?
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0 0
dinamit
18. 09. 2026 13.09
Ne morem verjeti, da to kdo sploh gleda. Sodelujoči in predvsem sodelujoče pa so v ponos staršem.
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+1
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