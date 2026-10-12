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Otok ljubezni Adria

'Slovenski bombshell? To ne bo dobro ...'

Ljubljana, 12. 10. 2026 22.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Sporočilo v slovenščini je pošteno zatreslo Gašperjev svet. "Torej, Slovenka in morda nekdo, ki me pozna, ker je uporabila moj vzdevek 'Širo'," je ob prejetju zapisa na glas razmišljal Gašper in priznal, da se boji, da bi oseba, ki je napovedala svoj prihod v vilo, ostalim otočanom predstavila napačno sliko o njem. "To bi bilo grozno, če bi se zgodilo."

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Ne le skrivnostno sporočilo v slovenščini, Gašperju je v vili sive lase povzročala tudi Mili, ki je za njegov okus preveč posesivna in ljubosumna. Zajtrk sta tako preživela v tišini, saj ji Slovenec ni želel razkriti, da je prejel sporočilo nekoga iz svoje preteklosti.

Gašper je svojo skrivnost zaupal Anji in Alji.
Gašper je svojo skrivnost zaupal Anji in Alji.
FOTO: VOYO

Je pa zato Gašper svojo skrivnost povedal Anji in Alji, preostalima slovenskima tekmovalkama v vili. "Tega ne sme nihče drug vedeti," jima je zabičal, dekleti pa sta obljubili, da bosta tiho. "Gašper, pečen si. Mili bo znorela," sta se strinjali, ko sta izvedeli vsebino sporočila, ki ga je Slovenec prejel. "Slovenski bombshell? To ne bo dobro ...," je dodala Anja.

"Problem je, ker ne vem, katera bi lahko bila," je dejal Slovenec, Anja pa ga je vprašala, koliko možnosti obstaja. "Pet ali šest," je priznal Gašper in presenetil s priznanjem, da bi mu bilo zanimivo, če bi v vilo prišel nekdo, ki ga pozna iz resničnega življenja.

Gašper brez besed: "O moj bog, kaj je to?"
Gašper brez besed: "O moj bog, kaj je to?"
FOTO: VOYO

In res, v večernih urah, ko je nastopil čas za modno revijo, je nekdo zares prišel v vilo. "O moj bog, kaj je to," je bil vidno presenečen Gašper, medtem ko so preostali otočani navdušeno zaploskali. Kaj sledi? Kdo je prišel v vilo? Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO.

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Kdo je Gašperju poslal sporočilo v slovenščini?

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