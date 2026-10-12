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Ne le skrivnostno sporočilo v slovenščini, Gašperju je v vili sive lase povzročala tudi Mili , ki je za njegov okus preveč posesivna in ljubosumna. Zajtrk sta tako preživela v tišini, saj ji Slovenec ni želel razkriti, da je prejel sporočilo nekoga iz svoje preteklosti.

Je pa zato Gašper svojo skrivnost povedal Anji in Alji, preostalima slovenskima tekmovalkama v vili. "Tega ne sme nihče drug vedeti," jima je zabičal, dekleti pa sta obljubili, da bosta tiho. "Gašper, pečen si. Mili bo znorela," sta se strinjali, ko sta izvedeli vsebino sporočila, ki ga je Slovenec prejel. "Slovenski bombshell? To ne bo dobro ...," je dodala Anja.

"Problem je, ker ne vem, katera bi lahko bila," je dejal Slovenec, Anja pa ga je vprašala, koliko možnosti obstaja. "Pet ali šest," je priznal Gašper in presenetil s priznanjem, da bi mu bilo zanimivo, če bi v vilo prišel nekdo, ki ga pozna iz resničnega življenja.