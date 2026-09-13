Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Slovenski gentleman Gašper in srbski macho Vukašin

Ljubljana, 13. 09. 2026 09.06 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
E.M.
Gašper in Vukašin

Otok ljubezni Adria danes ob 20. uri prihaja na platformo VOYO in POP TV. V vilo na Tenerifih se bo vselilo deset mladih in samskih otočanov, med njimi tudi Slovenec Gašper. "Pri izbiri partnerke mi je pomembno, da je zvesta in iskrena ter da dobro komunicirava," je povedal. Slovencu bo v šovu družbo delal tudi srbski vplivnež in podjetnik Vukašin.

28-letni Gašper prihaja iz Ljubljane in dela kot višji vodja trgovine ter osebni trener. Je nekdanji profesionalni košarkar s sedmimi leti profesionalne kariere za seboj, šport pa je še danes pomemben del njegovega življenja. Je samozavesten, odprt, družaben in telesno zelo aktiven, ženske pa ga pogosto opisujejo kot pravega gentlemana. "V Otok ljubezni Adria sem se prijavil na pobudo prijateljev, ki so mi rekli, da me bodo prijavili oni, če tega ne bom storil sam. Največjo podporo mi nudijo prijatelji, oni so me najbolj spodbujali, podpirajo pa me tudi starši. Vsi se veselijo, da me bodo videli v šovu."

Otok ljubezni Adria - Gašper
Otok ljubezni Adria - Gašper
FOTO: VOYO

Samski je že skoraj dve leti, za seboj pa ima eno resno zvezo, v kateri je bil, kot pravi, resnično zaljubljen. Danes uživa v samskem življenju. Privlačijo ga ženstvene in samozavestne ženske, še posebej temnolaske, vendar sta mu značaj in občutek, ki ga ima ob nekom, pomembnejša od fizičnega videza. "Pri izbiri partnerke mi je pomembno, da je zvesta in iskrena ter da dobro komunicirava. Ne verjamem v ljubezen na prvi pogled, človeka moraš najprej spoznati, preden se vanj zaljubiš," je razkril Gašper.

Gašper v Otok ljubezni Adria vstopa predvsem zaradi ljubezni, vilo pa vidi kot popoln kraj za spoznavanje nekoga – ob tem pa tudi kot povsem novo življenjsko izkušnjo. Ne boji se narediti prvega koraka, ko pa mu je nekdo zares všeč, naklonjenost bolj kot z besedami izkazuje z dejanji. "Iz zunanjega sveta bom pogrešal prijatelje, s katerimi preživljam prosti čas. Treniram lahko tudi v vili, tehnologije pa ne bom pogrešal, to mi ne predstavlja posebne težave. Morda si bom po določenem času zaželel le ogledati kakšen film," je iskren Gašper.

Otok ljubezni Adria - Vukašin
Otok ljubezni Adria - Vukašin
FOTO: VOYO

Slovencu bo v šovu družbo delal tudi Vukašin, ki prihaja iz srbskega mesta Zrenjanin in je vplivnež ter podjetnik. Je samozavesten, družaben, direkten in rad živi v trenutku. Čeprav se vidi kot "macho" tip, se za sproščeno zunanjo podobo skriva nežnejša plat. Je trmast, zaščitniški in ne mara občutka, da je odvisen od drugih, dolgoročno pa si želi doseči finančno svobodo in zgraditi življenje, obdano z družino, prijatelji in pravo partnerico.

Samski je približno dve leti in za seboj ima tri resne zveze. Privlačijo ga inteligentne, ambiciozne, neodvisne in delovne ženske z dobrim smislom za humor, še posebej pomembna pa mu je čustvena zrelost. Ne prenese laži in manipulacije, težave pa raje rešuje z odprtim pogovorom.

Vukašin v Otok ljubezni Adria vstopa zaradi nove in vznemirljive izkušnje, vendar je odprt tudi za pravo ljubezen. Njegova neposrednost pomeni, da bo dekle, ki mu bo všeč, vedno vedelo, kaj si misli. Njegov največji izziv bo uskladiti svojo brezskrbno, samozavestno plat s čustveno občutljivostjo in ljubosumjem.

Bodite na tekočem z vsemi informacijami že pred začetkom: predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko uporabniki iOS prenesete TUKAJ in uporabniki Androidov TUKAJ.

otok ljubezni adria voyo gašper vukašin slovenija slovenec

Voditeljica Dragana tekmovalcem sporoča: Pisali boste zgodovino

Moskisvet.com Vroča Slovenka razkrila, kakšni moški jo privlačijo
24ur.com Vujović vendarle na Kodeljevem, v naslednji sezoni v ligi prvakov
Moskisvet.com Hrvaška Kmetija: V boju za 50.000 € tudi znana Slovenka
Zadovoljna.si Kdo je seksi Srb, ki osvaja srca Slovenk?
24ur.com Slavko Sobin: Slovencem smo dolžni še eno sezono serije Črno-beli svet
24ur.com Vid Vovk
24ur.com Olivija Vodovnik
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ice_Cat
13. 09. 2026 10.22
Privlačijo ga inteligentne, ambiciozne, neodvisne in delovne ženske ........dvomim, da se bo to naslo to v tej vili🤣🤣
Odgovori
0 0
ptuj.si
13. 09. 2026 09.31
Ojoj.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
13. 09. 2026 09.16
A je to.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
zadovoljna
Portal
Igralka razkrila, zakaj v javnosti pogosto nosi ruto
To je najsrečnejši kraj na svetu
To je najsrečnejši kraj na svetu
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
vizita
Portal
Ateroskleroza odkrita pri 57 odstotkih zdravih odraslih
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
cekin
Portal
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
moskisvet
Portal
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
dominvrt
Portal
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Sezona porok
Sezona porok
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951