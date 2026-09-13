Slovenski gentleman Gašper in srbski macho Vukašin

28-letni Gašper prihaja iz Ljubljane in dela kot višji vodja trgovine ter osebni trener. Je nekdanji profesionalni košarkar s sedmimi leti profesionalne kariere za seboj, šport pa je še danes pomemben del njegovega življenja. Je samozavesten, odprt, družaben in telesno zelo aktiven, ženske pa ga pogosto opisujejo kot pravega gentlemana. "V Otok ljubezni Adria sem se prijavil na pobudo prijateljev, ki so mi rekli, da me bodo prijavili oni, če tega ne bom storil sam. Največjo podporo mi nudijo prijatelji, oni so me najbolj spodbujali, podpirajo pa me tudi starši. Vsi se veselijo, da me bodo videli v šovu."

Otok ljubezni Adria - Gašper FOTO: VOYO

Samski je že skoraj dve leti, za seboj pa ima eno resno zvezo, v kateri je bil, kot pravi, resnično zaljubljen. Danes uživa v samskem življenju. Privlačijo ga ženstvene in samozavestne ženske, še posebej temnolaske, vendar sta mu značaj in občutek, ki ga ima ob nekom, pomembnejša od fizičnega videza. "Pri izbiri partnerke mi je pomembno, da je zvesta in iskrena ter da dobro komunicirava. Ne verjamem v ljubezen na prvi pogled, človeka moraš najprej spoznati, preden se vanj zaljubiš," je razkril Gašper. Gašper v Otok ljubezni Adria vstopa predvsem zaradi ljubezni, vilo pa vidi kot popoln kraj za spoznavanje nekoga – ob tem pa tudi kot povsem novo življenjsko izkušnjo. Ne boji se narediti prvega koraka, ko pa mu je nekdo zares všeč, naklonjenost bolj kot z besedami izkazuje z dejanji. "Iz zunanjega sveta bom pogrešal prijatelje, s katerimi preživljam prosti čas. Treniram lahko tudi v vili, tehnologije pa ne bom pogrešal, to mi ne predstavlja posebne težave. Morda si bom po določenem času zaželel le ogledati kakšen film," je iskren Gašper.

Otok ljubezni Adria - Vukašin FOTO: VOYO