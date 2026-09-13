Slovenski gentleman Gašper in srbski macho Vukašin

28-letni Gašper prihaja iz Ljubljane in dela kot višji vodja trgovine ter osebni trener. Je nekdanji profesionalni košarkar s sedmimi leti profesionalne kariere za seboj, šport pa je še danes pomemben del njegovega življenja. Je samozavesten, odprt, družaben in telesno zelo aktiven, ženske pa ga pogosto opisujejo kot pravega gentlemana. "V Otok ljubezni Adria sem se prijavil na pobudo prijateljev, ki so mi rekli, da me bodo prijavili oni, če tega ne bom storil sam. Največjo podporo mi nudijo prijatelji, oni so me najbolj spodbujali, podpirajo pa me tudi starši. Vsi se veselijo, da me bodo videli v šovu."
Samski je že skoraj dve leti, za seboj pa ima eno resno zvezo, v kateri je bil, kot pravi, resnično zaljubljen. Danes uživa v samskem življenju. Privlačijo ga ženstvene in samozavestne ženske, še posebej temnolaske, vendar sta mu značaj in občutek, ki ga ima ob nekom, pomembnejša od fizičnega videza. "Pri izbiri partnerke mi je pomembno, da je zvesta in iskrena ter da dobro komunicirava. Ne verjamem v ljubezen na prvi pogled, človeka moraš najprej spoznati, preden se vanj zaljubiš," je razkril Gašper.
Gašper v Otok ljubezni Adria vstopa predvsem zaradi ljubezni, vilo pa vidi kot popoln kraj za spoznavanje nekoga – ob tem pa tudi kot povsem novo življenjsko izkušnjo. Ne boji se narediti prvega koraka, ko pa mu je nekdo zares všeč, naklonjenost bolj kot z besedami izkazuje z dejanji. "Iz zunanjega sveta bom pogrešal prijatelje, s katerimi preživljam prosti čas. Treniram lahko tudi v vili, tehnologije pa ne bom pogrešal, to mi ne predstavlja posebne težave. Morda si bom po določenem času zaželel le ogledati kakšen film," je iskren Gašper.
Slovencu bo v šovu družbo delal tudi Vukašin, ki prihaja iz srbskega mesta Zrenjanin in je vplivnež ter podjetnik. Je samozavesten, družaben, direkten in rad živi v trenutku. Čeprav se vidi kot "macho" tip, se za sproščeno zunanjo podobo skriva nežnejša plat. Je trmast, zaščitniški in ne mara občutka, da je odvisen od drugih, dolgoročno pa si želi doseči finančno svobodo in zgraditi življenje, obdano z družino, prijatelji in pravo partnerico.
Samski je približno dve leti in za seboj ima tri resne zveze. Privlačijo ga inteligentne, ambiciozne, neodvisne in delovne ženske z dobrim smislom za humor, še posebej pomembna pa mu je čustvena zrelost. Ne prenese laži in manipulacije, težave pa raje rešuje z odprtim pogovorom.
Vukašin v Otok ljubezni Adria vstopa zaradi nove in vznemirljive izkušnje, vendar je odprt tudi za pravo ljubezen. Njegova neposrednost pomeni, da bo dekle, ki mu bo všeč, vedno vedelo, kaj si misli. Njegov največji izziv bo uskladiti svojo brezskrbno, samozavestno plat s čustveno občutljivostjo in ljubosumjem.
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