Slovenski trio na terapiji: Gašper z zanimivo ponudbo Alji

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"Slovenski pogovor številka tri," je pogovor vseh treh Slovencev v vili na Tenerifu napovedal Gašper in nadaljeval: "Dobrodošli na moji terapiji." Anja ni izgubljala besed in ga je takoj zaslišala, kaj se je pogovarjal s Stefanom. "Ne vem, če lahko razkrijem to skrivnost," se je najprej pošalil Gašper, nato pa dejal, da mu je povedal za poljub in da mu je všeč. Velenjčanka je bila novice zelo vesela.

Anja je Gašperja takoj zaslišala, kaj se je pogovarjal s Stefanom. FOTO: VOYO

Naslednja je bila na vrsti Alja, da rojakoma zaupa svoje težave. "Popolnoma sem zmedena," je priznala in opisala situacijo, ko se je Anthony do nje obnašal zelo neprijateljsko in ji dejal, da mu je všeč. Gašper ga je sprva zagovarjal, da tako pač delajo moški, a sta ga dekleti takoj ustavili, da je to nespoštovanje do žensk. "Mislim, da bi te rad spoznal, a ko je videl, da Lara joče, mu je bilo preveč hudo," je prijatelja še naprej zagovarjal Slovenec.

Gašper je Alji predstavil svojo taktično idejo. FOTO: VOYO

Zdaj je bil čas za Gašperja, da z dekletama deli, kaj se dogaja pri njem. A tokrat ju je presenetil s taktično igro. "Anthony mi je rekel, da sem nastradal, ker bi tako Stefan kot tudi Mijo kot drugo partnerko izbrala Mili. In potem bom sam ostal brez para," je začel in nadaljeval: "Zato sem želel prositi tebe, Alja, da ti izbereš mene, da sva midva v paru. Kot prijatelja." Alja je ponudbo sprejela, na izjavi pa kasneje dejala, da meni, da Gašper igra neko igro, a da jo v takšnem šovu pač igrajo vsi. Bo slovenska naveza držala svojo obljubo in si krila hrbet ob naslednjem izboru parov?