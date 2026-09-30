Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Slovenski trio na terapiji: Gašper z zanimivo ponudbo Alji

Ljubljana, 30. 09. 2026 12.01 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
anja, alja, gašper

Gašper, Anja in Alja so edini trije Slovenci v Otoku ljubezni Adria, zato jih nekaj enostavno vleče skupaj. Čeprav se ne pogovarjajo v slovenščini, si med seboj zaupajo različne stvari in držijo slovensko zavezništvo. Tako je Gašper prišel na taktično idejo, kako bi v vili ostal tudi, če izgubi svoj par, Anja je izvedela, kaj o njej misli Stefan, Alja pa malo pograjala Anthonyja.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"Slovenski pogovor številka tri," je pogovor vseh treh Slovencev v vili na Tenerifu napovedal Gašper in nadaljeval: "Dobrodošli na moji terapiji." Anja ni izgubljala besed in ga je takoj zaslišala, kaj se je pogovarjal s Stefanom. "Ne vem, če lahko razkrijem to skrivnost," se je najprej pošalil Gašper, nato pa dejal, da mu je povedal za poljub in da mu je všeč. Velenjčanka je bila novice zelo vesela.

Anja je Gašperja takoj zaslišala, kaj se je pogovarjal s Stefanom.
Anja je Gašperja takoj zaslišala, kaj se je pogovarjal s Stefanom.
FOTO: VOYO

Naslednja je bila na vrsti Alja, da rojakoma zaupa svoje težave. "Popolnoma sem zmedena," je priznala in opisala situacijo, ko se je Anthony do nje obnašal zelo neprijateljsko in ji dejal, da mu je všeč. Gašper ga je sprva zagovarjal, da tako pač delajo moški, a sta ga dekleti takoj ustavili, da je to nespoštovanje do žensk. "Mislim, da bi te rad spoznal, a ko je videl, da Lara joče, mu je bilo preveč hudo," je prijatelja še naprej zagovarjal Slovenec.

Gašper je Alji predstavil svojo taktično idejo.
Gašper je Alji predstavil svojo taktično idejo.
FOTO: VOYO

Zdaj je bil čas za Gašperja, da z dekletama deli, kaj se dogaja pri njem. A tokrat ju je presenetil s taktično igro. "Anthony mi je rekel, da sem nastradal, ker bi tako Stefan kot tudi Mijo kot drugo partnerko izbrala Mili. In potem bom sam ostal brez para," je začel in nadaljeval: "Zato sem želel prositi tebe, Alja, da ti izbereš mene, da sva midva v paru. Kot prijatelja." Alja je ponudbo sprejela, na izjavi pa kasneje dejala, da meni, da Gašper igra neko igro, a da jo v takšnem šovu pač igrajo vsi. Bo slovenska naveza držala svojo obljubo in si krila hrbet ob naslednjem izboru parov?

Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO. Bodite na tekočem z vsemi informacijami in vplivajte na dogajanje na otoku – predstavljamo aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
otok ljubezni adria voyo

Anjin prvi poljub v vili: Vesela sem, da se je zgodil z njim

Moskisvet.com To počneta J.Lo in Ben Affleck, čeprav se ločujeta
24ur.com Poznajo le Oblaka in Šeška, kljub temu pa ima Slovenija nekaj, česar oni nimajo
Zadovoljna.si Vroča Slovenka pokazala, da ne izgublja časa
24ur.com Slovenska naveza: Alja na pogovor povabila tudi Gašperja
Zadovoljna.si Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice
24ur.com Tokrat v Ratečah niso jedli
24ur.com Anja in Alja nista zadovoljni s svojima Lukoma
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Duh8
30. 09. 2026 12.38
Manjka Boris
Odgovori
0 0
Valkidžija
30. 09. 2026 13.11
Alfa Mikić
Odgovori
0 0
Amor Fati
30. 09. 2026 12.22
Temu triu manjka samo še novi bombshell, oni brat od punce od Benija Šeškota, ki je ze bil na otoku ljubezni. Upam, da nisem pokvaril presečenja.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
zadovoljna
Portal
Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
vizita
Portal
Če želite več vlaknin, ne začnite s prehranskimi dopolnili: to živilo je veliko bolj preprosta rešitev
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
moskisvet
Portal
Svet nogometa pretresla tragična smrt: umrl je pri komaj 32 letih
Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje
Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje
Poslovila se je še ena legenda zlate dobe Hollywooda: igrala je ob boku Marlona Branda
Poslovila se je še ena legenda zlate dobe Hollywooda: igrala je ob boku Marlona Branda
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
dominvrt
Portal
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
okusno
Portal
Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984