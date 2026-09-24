Solze in žalost: vilo zapustila še ena oseba

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Vilo je zapustila otočanka Tara . Med ponovnim izbiranjem parov je 22-letni Luka bil zadnji izmed fantov, ki je moral izbrati svojo boljšo polovico, nasproti njega pa sta stali le še Tara in novopečena tekmovalka Anja , ki je v vilo kot bombshell vstopila včeraj. Na koncu je Luka izbral Slovenko.

"Dekle, ki je name pustilo velik vtis, je Anja," so bile besede, po katerih je postalo jasno, da Tara, ki je na Tenerife prišla s prvo deseterico, odhaja domov. Pred odhodom je dejala, da je našla drugo vrsto ljubezni, prijateljsko ljubezen med dekleti. Solz ob tem ni manjkalo.

"Zelo vas imam rada," je ob slovesu dejala Tara, dekleta pa so ji obljubila, da je nikoli ne bodo pozabila. "Za vedno bomo ostale trojica," sta ji obljubili Lara in Drina ter dodali, da Luki tega ne bosta odpustili. Tara se je ob aplavzu otočanov odpravila iz vile, hvaležna, ker je doživela "tako čudovito izkušnjo".

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