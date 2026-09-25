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Otok ljubezni Adria

Solze smeha: Gašper Srba in Hrvata učil slovenskih kletvic

Ljubljana, 25. 09. 2026 16.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

V vili Otoka ljubezni Adria ni prostora le za ljubezen in dramo, temveč tudi za smeh in dobre 'medsosedske' odnose. Slovenec Gašper je Hrvata Roberta in Srba Valentina učil slovenskih kletvic. Fanta ob slišanem nista mogla zadrževati smeha.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine. 

"Poznate slovenske kletvice?" je Roberta in Valentina vprašal Gašper. Ko sta mu Hrvat in Srb odvrnila, da jih ne, se je 'profesor' Gašper odločil, da jima jih bo nekaj zaupal. "Prva je: Pojdi se solit." Fanta sta ga ob slišanem le gledala, preden sta planila v smeh. Ko jima je kletvico prevedel, sta bila zmedena: "To je žaljivka?"

Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
FOTO: VOYO

"Druga je: Sto kosmatih medvedov," je nadaljeval Gašper. Ta je Srba in Hrvata še bolj nasmejala. "Potem pa imaš še tisto, ko si res jezen," je dejal Slovenec ter razkril tretjo: "Naj te koklja brcne!" Roberto je ob tem pripomnil: "Ste pa (Slovenci, op. a.) res ustvarjalni."

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