Solze smeha: Gašper Srba in Hrvata učil slovenskih kletvic

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"Poznate slovenske kletvice?" je Roberta in Valentina vprašal Gašper . Ko sta mu Hrvat in Srb odvrnila, da jih ne, se je 'profesor' Gašper odločil, da jima jih bo nekaj zaupal. "Prva je: Pojdi se solit." Fanta sta ga ob slišanem le gledala, preden sta planila v smeh. Ko jima je kletvico prevedel, sta bila zmedena: "To je žaljivka?"

"Druga je: Sto kosmatih medvedov," je nadaljeval Gašper. Ta je Srba in Hrvata še bolj nasmejala. "Potem pa imaš še tisto, ko si res jezen," je dejal Slovenec ter razkril tretjo: "Naj te koklja brcne!" Roberto je ob tem pripomnil: "Ste pa (Slovenci, op. a.) res ustvarjalni."

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