Solze smeha: Gašper Srba in Hrvata učil slovenskih kletvic

"Poznate slovenske kletvice?" je Roberta in Valentina vprašal Gašper. Ko sta mu Hrvat in Srb odvrnila, da jih ne, se je 'profesor' Gašper odločil, da jima jih bo nekaj zaupal. "Prva je: Pojdi se solit." Fanta sta ga ob slišanem le gledala, preden sta planila v smeh. Ko jima je kletvico prevedel, sta bila zmedena: "To je žaljivka?"
"Druga je: Sto kosmatih medvedov," je nadaljeval Gašper. Ta je Srba in Hrvata še bolj nasmejala. "Potem pa imaš še tisto, ko si res jezen," je dejal Slovenec ter razkril tretjo: "Naj te koklja brcne!" Roberto je ob tem pripomnil: "Ste pa (Slovenci, op. a.) res ustvarjalni."
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