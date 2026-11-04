Šov talentov: Anja in Matija navdušila s svojo točko, Gašper razočaral

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Finale Otoka ljubezni Adria je pred vrati in usoda otočanov je v rokah gledalcev, ki bodo s svojimi glasovi izbrali zmagovalni par prve sezone. A tega tekmovalci v vili na Tenerifu še ne vedo, zato se brezskrbno zabavajo in prosti čas preživljajo ob ogledu šova talentov, ki so si ga pripravili sami.

Anja kot Gašper. FOTO: VOYO

Za popestritev večera so namreč morali pokazati svoj talent, predstavili pa so se lahko sami ali v paru. Veliki šov je s pevskim nastopom odprla Mili, ki je zapela uspešnico Severine z naslovom Brad Pitt, nato je bila na vrsti Drina, ki je pokazala svoj umetniški talent. Narisala je karikaturo Anthonyja, nato pa je sledil Valentin, ki je pokazal hojo po rokah. Svoj posluh je s prepevanjem in igranjem na kitaro pokazal tudi Luka, za preobrazbo Anje v Aljo z ličili pa je nato poskrbela Leonarda.

Alja je predstavila gimnastično točko. FOTO: VOYO

Sledila je najbolj zabavna točka večera, za katero sta poskrbela Anja in Matija. Prelevila sta se v otočane in zaigrala nekaj njihovih najbolj ikoničnih trenutkov v šovu, s katerimi sta močno nasmejala ostale.

Gašper je pripravil svojo pesem. FOTO: VOYO

Svojo gibčnost in kot je dejala sama, neuresničene sanje, je nato predstavila Alja z gimnastičnim nastopom, kot zadnja pa sta nastopila še Anthony in Gašper z rapom. A njuna pesem ni požela pretiranega navdušenja, saj sta se spravila na Mili. Kasneje so otočani složno izbrali, da sta zmagovalca večera brez dvoma Anja in Matija, ki sta ponosno dvignila pokal.