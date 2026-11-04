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Otok ljubezni Adria

Šov talentov: Anja in Matija navdušila s svojo točko, Gašper razočaral

Ljubljana, 04. 11. 2026 10.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Čeprav napetost pred velikim finalom šova Otok ljubezni Adria narašča, se naši otočani v vili tudi zelo zabavajo. Pripravili so namreč šov talentov, na katerem je vsak pokazal svoj talent in s tem zabaval ostale. Nekateri so bili izvirni bolj, drugi manj, absolutna zmagovalca pa sta s svojo dovršeno točko postala Matija in Anja.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Finale Otoka ljubezni Adria je pred vrati in usoda otočanov je v rokah gledalcev, ki bodo s svojimi glasovi izbrali zmagovalni par prve sezone. A tega tekmovalci v vili na Tenerifu še ne vedo, zato se brezskrbno zabavajo in prosti čas preživljajo ob ogledu šova talentov, ki so si ga pripravili sami.

Anja kot Gašper.
Anja kot Gašper.
FOTO: VOYO

Za popestritev večera so namreč morali pokazati svoj talent, predstavili pa so se lahko sami ali v paru. Veliki šov je s pevskim nastopom odprla Mili, ki je zapela uspešnico Severine z naslovom Brad Pitt, nato je bila na vrsti Drina, ki je pokazala svoj umetniški talent. Narisala je karikaturo Anthonyja, nato pa je sledil Valentin, ki je pokazal hojo po rokah. Svoj posluh je s prepevanjem in igranjem na kitaro pokazal tudi Luka, za preobrazbo Anje v Aljo z ličili pa je nato poskrbela Leonarda.

Alja je predstavila gimnastično točko.
Alja je predstavila gimnastično točko.
FOTO: VOYO
Vse nastope otočanov v šovu talentov si lahko ogledate na VOYO. 

Sledila je najbolj zabavna točka večera, za katero sta poskrbela Anja in Matija. Prelevila sta se v otočane in zaigrala nekaj njihovih najbolj ikoničnih trenutkov v šovu, s katerimi sta močno nasmejala ostale.

Gašper je pripravil svojo pesem.
Gašper je pripravil svojo pesem.
FOTO: VOYO

Svojo gibčnost in kot je dejala sama, neuresničene sanje, je nato predstavila Alja z gimnastičnim nastopom, kot zadnja pa sta nastopila še Anthony in Gašper z rapom. A njuna pesem ni požela pretiranega navdušenja, saj sta se spravila na Mili. Kasneje so otočani složno izbrali, da sta zmagovalca večera brez dvoma Anja in Matija, ki sta ponosno dvignila pokal.

Anja in Matija sta ponosno dvignila pokal.
Anja in Matija sta ponosno dvignila pokal.
FOTO: VOYO
Si upaš zaljubiti? Prijavi se in morda prav ti postaneš del nove zgodbe Otoka ljubezni Adria!

Ne zamudite novih epizod od nedelje do petka ob 20. uri ekskluzivno na VOYO in glasujte za zmagovalca prve sezone. Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov, saj boste prav vi s svojimi glasovi odločili, kateri par bo osvojil 50.000 evrov.

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To so finalisti prve sezone Otoka ljubezni Adria!

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