Spletne šale: Larina kitajščina, Jovanova odločitev in podpora Tari

Otok ljubezni Adria ne osvaja zgolj gledalcev pred malimi zasloni, temveč v zadnjih dneh povsem prevladuje tudi na družbenih omrežjih. Medtem ko se na Tenerifu z vsako novo epizodo stopnjujejo odnosi med otočani, spletni oboževalci budno spremljajo vsako besedo in dejanje tekmovalcev na otoku.

Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

'Memi', imitacije in humorni komentarji se vrstijo drug za drugim, nekateri ključni trenutki iz vile pa so že postali viralni. Gre za svojevrsten dokaz, kako močno se je občinstvo povezalo z akterji šova, saj vsebine na omrežjih, kot so TikTok, Instagram in Facebook, pogosto dosežejo večjo gledanost kot same epizode. Interakcije tekmovalcev so pod lupo digitalne javnosti, ki ne izpusti nobene priložnosti za šalo.

Kdo je poskrbel za največ 'materiala'?

Lara je ustvarila pravi mali mednarodni incident s svojo 'lekcijo' kitajščine, namenjeno Anthonyju. On ji je sicer oporekal, da njena izgovorjava ni pravilna, a ker sam nima pojma o kitajščini, je celoten pogovor izpadel sila zabavno. Kmalu po objavi se je na njene besede že pojavila množica parodij. Še posebej izstopa posnetek nekega fanta, ki se je preoblekel v oba akterja in poustvaril njun dialog. "Lara je kraljica kaosa," pa je mogoče prebrati v komentarjih pod videi, ki dobivajo na tisoče všečkov. Ljudje dobesedno obožujejo te male človeške trenutke, ki niso vedno popolni, so pa zagotovo zabavni.

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Svojo različico dogajanja je na TikToku podal tudi vplivnež Niko, ki je vsakdan v vili spremenil v zabaven spektakel. V svojem videu je uprizarjal namišljene in resnične pogovore med otočani, s poudarkom na določenih stereotipih, ki so se razvili tekom snemanja. Največ smeha je požel z izrazom 'nonchalant king' (kralj nonšalantnosti), ki se je hitro prijel med gledalci.

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Tudi Jovanova odločitev, da izbere Laro v času negotovosti glede Anthonyjevega statusa, je v trenutku postala glavna tema razprav. Njegov izbor so spletni uporabniki nemudoma označili za prekršek tistega nenapisanega moškega pravila o zvestobi med prijatelji.

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Po drugi strani pa so Lari posvečeni posnetki prinesli val zabave, ko so njene prepire z Anthonyjem primerjali s tipičnimi prepiri med družinskimi člani ali parom v dolgi zvezi.

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Vse ni bilo le v šalah in drami, saj so se s srčnimi objavami oglasile tudi prijateljice udeleženke Tare. Njihova brezpogojna podpora prijateljici, ki preživlja vzpone in padce pred kamerami, je vnesla prepotrebno nežnost v pogovore na spletu. Ti prispevki so pokazali drugo plat zgodbe – realnost tistih, ki od doma opazujejo svoje bližnje v neobičajnih okoliščinah.

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